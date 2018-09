Antena 3 ha arrancado la temporada con un thriller grabado y ambientado en el País Vasco, ‘Presunto Culpable’. De este modo, el nordic noir llega a nuestra televisión, con una atmósfera gris, un clima frío y una historia que promete dar muchos giros, y de los buenos, si cuidan la línea narrativa como en el primer episodio.

Miguel Ángel Muñoz es el protagonista de esta serie, un actor al que seguimos viendo evolucionar, con papeles cada vez más completos y maduros. En este caso da vida a Jon, un joven que vuelve de Francia seis años después de haberse ido de su pueblo, apuntado con el dedo por todos los vecinos tras la desaparición de su novia Ane. La chica desapareció tras una fuerte discusión con el científico, y en el pueblo la dan por muerta, y pocos ponen en duda la inocencia de Jon.

Este hecho ha enfrentado a dos familias, incluso los parientes del protagonista tienen una relación quebrantada con el chico, ya no solo por la acusación a Jon, sino también por el último suceso importante que ha vuelto a desolar al pueblo, el patriarca de la familia se ha suicidado. Jon regresa de Francia para acudir al funeral, pero no es bien recibido por todos, su hermano le da un puñetazo, y el resto de la familia tampoco está muy orgullosa de tener al joven de vuelta.

‘Presunto Culpable’ nos cuenta la historia de un hombre que lucha por lavar su imagen, por demostrar que es inocente en un entorno hostil que no perdona. Aprovechan las localizaciones, no solo para mostrar paisajes preciosos, también para introducirnos en un ambiente incómodo, como el caso de la Ertzaina que ayuda a Jon, una sociedad dividida también por cuestiones políticas.

Podemos intuir que Ane aparecerá en cualquier momento, puede que secuestrada o que simplemente haya huido por una razón que ya nos contarán. El hecho de comparar ‘Presunto Culpable’ con la película y obra literaria “Perdida” nos da una pista grande a los que conocemos la historia, casi diría que se trata de un spoiler. Hasta ahora, visto un solo capítulos, veo más acertados los comentarios que la comparan con ‘Absuelto’ (‘Frikjent’), drama noruego que tiene muchas similitudes con la ficción de Javier Holgado.

Están muy conseguidos los flashbacks que no usan una metodología manida. Recurren a posicionar a los personajes del pasado en los lugares en los que se encuentra el protagonista, no lo han inventado ellos, pero está muy bien llevado. En cambio, los diálogos no están bien llevados en todas las ocasiones, en la ficción española se tiende a masticar cada parentesco y situación de los personajes. Algo que no es necesario, se pueden usar otros recursos más sutiles para dar a entender al espectador estas cosas, sin forzar las conversaciones ni restarles naturalidad.

Por otra parte, el reparto es un acierto, con nombres como Susi Sánchez o Elvira Mínguez, las madres de familias enfrentadas que van a dar muy buenos momentos, dos mujeres de armas tomar dispuestas a lo que sea por defender lo suyo. Es una lástima que no hayan contratado en el elenco principal mayor número de actores y actrices vascos, son detalles que importan, y que no se suelen saltar en otras ficciones ambientadas en Galicia, Cataluña o Andalucía.

La primera temporada consta de 13 episodios, y parece que la historia principal, o el paradero de Ane, tendrán conclusión antes de cerrar esta tanda. Jon también deberá averiguar quién se esconde detrás de las amenazas que le persiguen, y que también podrían haber acechado a su padre antes de que éste decidiera arrojarse al mar desde la ermita de San Juan de Gaztelugatxe.

Antena 3 ha acertado con ‘Presunto Culpable’, el piloto cuenta con los ingredientes perfectos para enganchar al público, contar una historia de forma diferente y querer saber más acerca de los personajes. Puede que no sea una serie de masas, en su estreno ha marcado un aceptable 16% de share con más de 2,2 millones de espectadores.