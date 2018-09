Rosanna Zanetti, Lourdes Montes y Julián Contreras Junior se incorporan al programa ‘Corazón’, presentado por Anne Igartiburu y Carolina Casado. Los tres serán colaboradores especiales que traerán cada semana al espacio de crónica social de La 1 reportajes de moda, belleza y aventura.

‘Corazón’ ha presentado este lunes a sus tres nuevos colaboradores. En el encuentro con la prensa, Anne Igartiburu ha explicado cómo, al preparar la nueva temporada, el equipo del programa propuso “traer los famosos a casa, al plató. Y estas tres personas no lo dudaron”. “Se trata de incorporar novedades, con ganas de seguir adelante, mantener cerca al espectador y atraer otros públicos”, ha subrayado. Para Carolina Casado el objetivo es “dar una nota diferente” en un programa que se caracteriza por “contrastar las noticias y tratar bien a los famosos”.

Nuevos secciones de los colaboradores de ‘Corazón’

La modelo y actriz venezolana Rosanna Zanetti se adentrará en el mundo de la moda los lunes. La diseñadora sevillana Lourdes Montes será la encargada de acercar a los espectadores reportajes en torno al mundo de la belleza todos los martes; mientras que el coach Julián Contreras Junior realizará reportajes sobre nuevas experiencias en el programa de los viernes.

‘A la moda con Rosanna’ es el título de la sección que realizan la modelo y Clara Rivas, redactora de ‘Corazón’, un espacio con el que Zanetti asegura compartir “ética y valores”. Lourdes Montes y la redactora Leyre Gorostizaga se encargan de la sección ‘Los trucos de Lourdes’ donde la nueva colaboradora abordará “temas y trucos para el día a día, que pueden ser muy interesantes para el espectador. Y en ‘Atrévete con Julián’, Julián Contreras y Rufino Sánchez afrontarán “experiencias que no había hecho nunca. Algún día me voy a jugar la vida de verdad, porque no tenemos límite”, ha bromeado Contreras.

‘Corazón’ incorpora estos tres nuevos colaboradores cuando acaba de cumplir 21 años en antena. El pasado 7 de julio, el espacio dirigido por Carmina Jaro, sumó un año más a su dilatada y exitosa trayectoria en la televisión, donde es el programa de crónica social de referencia desde hace más de dos décadas.