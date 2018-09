“Con entusiasmo extremo y lleno de novedades”: así afronta Iker Jiménez la decimocuarta temporada de ‘Cuarto Milenio’.

Un amplio plantel de colaboradores en la Nave del Misterio

Doctores como José Miguel Gaona, Tomás Camacho, Julio Mayol y Carlos López Ramón y Cajal; el profesor Manuel Martín-Loeches; los periodistas Enrique de Vicente y José Manuel Nieves o el criminólogo Vicente Garrido son parte del plantel de médicos, psiquiatras, neurocientíficos, forenses, antropólogos, arqueólogos, químicos, zoólogos y astrofísicos que semanalmente se subirán a la Nave del Misterio para aportar datos y rigor científico a los enigmas que se planteen cada noche.

“Cuarto Milenio’ es el gran magazine donde lo asombroso y fascinante de la vida tiene cabida. Me gustaría que quien no conozca aún el programa se atreva a verlo sin prejuicios. Somos mucho más que misterio clásico. El público encontrará a los más importantes científicos debatiendo, investigando, compartiendo información con historiadores, periodistas, estudiosos, militares y testigos. Todo el saber, todo lo maravilloso y a veces terrible de la existencia, cabe en este programa. No hay materia que no nos interese. Nuestra misión es reencantar a miles de personas, reconectarles con el entusiasmo por la búsqueda de respuestas”, concluye Iker Jiménez.