Los últimos años no es muy común que las cadenas saquen la artillería pesada en el primer mes de la temporada. Este curso, parece que las generalistas no quieren esperar a que el rival se adelante y se asiente en la parrilla, y han peleado por poner las cartas sobre la mesa antes que la competencia.

Telecinco no lo ha dudado con ‘GH VIP 6’, mientras que en La 1 ya han estrenado ‘OT 2018’, y Antena 3 ha emitido los primeros capítulos de ‘Presunto Culpable’. La serie de Miguel Ángel Muñoz se ha desinflado, con un escueto 11,9% en su tercer capítulo, y dejándose más de cuatro puntos desde su estreno. Su rival directo es el ‘Límite 48 Horas’ de ‘GH VIP’, presentado por el incombustible Jorge Javier Vázquez. El thriller rodado en Bizkaia todavía tiene un largo recorrido por delante, y puede que el reality estrella de Mediaset pierda fuelle tras las primeras semanas, aunque todo apunta a que, de no cambiar de día, ‘Presunto Culpable’ se estanque en datos mediocres.

Hablando de lo nuevo del ‘VIP’, la presencia de Chabelita en el concurso ha propiciado múltiples llamadas y mensajes de Isabel Pantoja a Telecinco. La primera expulsión de ‘GH VIP 6’, la de Isa y la salvación de la gran protagonista, Miriam Saavedra, ha pasado del 31% de share, inimaginable en el ‘GH’ emitido hace un año.

En La 1 siguen con la misma táctica que el año pasado en esta época. ‘Masterchef’ no falla tampoco en su versión con famosos, liderando las noches de domingo, y ‘OT 2018’ ha empezado más fuerte que la edición anterior, sigue siendo un exitazo en redes sociales y YouTube, pero se queda a medio gas en audiencias, bajando hasta el 16,6% en su segunda gala. Recordemos que es un talent-show con una curva que tiende a ser ascendente, esto puede jugar a su favor a medida que pasen las semanas.

Cada grupo con su serie

Si en Atresmedia se han decantado por ‘Presunto Culpable’ para empezar el curso, Mediaset no se ha hecho rogar y ha estrenado su ambiciosa apuesta, ‘Vivir sin Permiso’. José Coronado y Álex González repiten como protagonistas, y este dúo parece que funciona, al menos en su estreno co-lideran con un 19%, misma marca que la película “Palmeras en la Nieve”, que estaba esperando en Antena 3 para salir a la luz en cuanto un estreno de alto voltaje asomara la patita.

De las series nacionales estrenadas hasta el momento, la peor parada ha sido ‘El Continental’ de La 1. En su última emisión ha llegado a bajar del 6% de share, un despropósito, tienen suerte si consiguen terminar la temporada, algo con lo que la pública suele tener paciencia y ser respetuosa. Los que han salido ganando han sido los espectadores, que en el access prime-time ya no está el equipo de Javier Cárdenas, sino el programa ‘Desafía tu Mente’, mucho más barato y con los mismos resultados de audiencia. Además, pronto llega Raquel Sánchez-Silva con nuevo espacio para mejorar la oferta, ‘Lo Siguiente’.

Si seguimos con series, esta vez internacionales, ‘The Good Doctor’ se lleva la palma, ha hecho frente a ‘OT’, aunque eso suponga perder mucho share y seguidores por el camino, al cambiar el lunes por el miércoles.

Cuatro sigue sin atinar

Ya son muchos meses los que Cuatro no logra acertar con sus novedades, le funciona una cada 10, y al poco tiempo esa que funciona se desinfla. Ya le ha pasado con ‘El Concurso del Año’, que ha empeorado sus datos respecto a las primeras semanas. Con ‘Bienvenidos a mi Hotel’ en ningún momento han podido tener la sensación de que vaya a funcionar, no ha pasado del 4% en ninguno de sus pases, y no creo que al formato le siente bien el horario de sobremesa, de hecho en octubre pasa a sustituir a ‘Ven a Cenar Conmigo’.

La cuarta edición de ‘Gourmet Edition’ tampoco ha salido tan bien como la última en la que participó Kiko Rivera, por no hablar de los mediocres resultados de ‘Ven a Cenar Conmigo’. Ahora que Cuatro consigue mejorar las mañanas, deja un problema al descubierto todas las tardes. Por la noche, los reportajes tampoco le están dando la alegría de antaño, y no parece que quieran cambiar de táctica, por no mencionar ‘Misión Exclusiva’, con un tono más veraniego, e historias que no parece que interesen a la audiencia.

Por último, la guerra está servida los viernes noche. ‘Tu Cara Me Suena’ parece que lo tiene todo a su favor para salir victoriosa de esta batalla contra Bertín Osborne, que ha cambiado pequeños detalles de su espacio de entrevistas, ahora en grupo. ‘Mi Casa es la Vuestra’ cuenta con invitados repetidos, una idea poco original que tendrá su público, pero ‘TCMS’ llega con un casting más potente que el del año pasado.