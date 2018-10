Tras el éxito de la primera temporada, ‘911’ vuelve con nuevos episodios. La segunda temporada de ‘911’ tiene 16 capítulos.

Manteniendo el ritmo frenético de la primera temporada, los nuevos capítulos continúan siguiendo el día a día de un grupo de profesionales formado por policías, paramédicos y bomberos que trabajan en la primera línea del teléfono de emergencias 911.

La segunda temporada de ‘911’ se emite en FOX los miércoles a las 22:40 horas.

Angela Basset, conocida por otros trabajos como Master of None, Días extraños, Malcom X o What’s Love Got to Do with It, por la que recibió una nominación al Oscar, sigue encabezando el reparto como agente de policía.

Por su parte, Peter Krause (A dos metros bajo tierra, Parenthood, The Catch) encarna el policía de respuesta inmediata, es decir, el que atiende siempre todos los casos en primera instancia.

Sin embargo, Connie Britton, habitual de las series de Ryan Murphy, y quien interpretaba a Abby durante la primera temporada, deja la serie para dar paso a Jennifer Love Hewitt (Mentes Criminales, The Client List o Entre Fantasmas) quien será, en esta nueva edición de la serie, la persona al frente de la centralita del ‘911’.

La serie ‘911’ traslada al espectador la presión que supone trabajar para un servicio de emergencias, donde a diario hay que lidiar con todo tipo de situaciones, algunas de ellas más cotidianas, y otras mucho más peligrosas e inesperadas, hasta el punto de que la ansiedad hace mella en los integrantes del servicio, sometidos a una gran tensión, no sólo física, sino emocional. El devenir profesional y el impacto que este trabajo tiene en cada de ellos continuará siendo la espina dorsal de una serie dispuesta a demostrar que detrás del 911 se esconde cada día un caso, cuyas consecuencias a nivel individual no se pueden prever.