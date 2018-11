El mes de septiembre fue tan potente en estrenos que en octubre solo nos quedaba comprobar el funcionamiento de esa colección de novedades que expusieron en el inicio del curso las cadenas principales. Algunas no han aguantado hasta final de mes, siendo canceladas con antelación, aunque otras han dado la campanada, como los realities y talent-shows estrella de cada cadenas.

‘Masterchef Celebrity’, ‘Gran Hermano VIP’ y ‘Tu Cara Me Suena’ se han convertido en lo mejor de cada uno de los canales. La tercera edición del programa de cocina que emite La 1 con famosos está funcionando de maravilla, es el único espacio que consigue hacer frente al todoterreno ‘GH VIP 6’. Los debates de Sandra Barneda son los más flojos de la edición, aunque consigue cada semana buenos datos, no tan buenos como los del espacio de Eva González.

Los viernes vuelven a ser para Antena 3 con ‘Tu Cara Me Suena’. Parece que el casting de esta edición es más acertado que el de la anterior, con mucho más humor y un buen rollo que siempre está presente en el show de Atresmedia. No baja del codiciado 20%, y ha dejado muy atrás a la nueva versión del programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la vuestra’, con una larga lista de invitados que repiten semanalmente. Un batiburrillo que no parece que haya convencido a la audiencia, a duras penas alcanza el 13% de share.

Estrenos que se hacen esperar

Telecinco es el canal que más cola está creando con sus productos. El éxito de ‘GH VIP 6’ le ha venido de perlas al canal de Vasile, y llena tres prime-times con el mismo espacio, sin contar los sábados del ‘Deluxe’, que dedican la mitad de la escaleta a hablar acerca del concurso de convivencia.

‘La que se avecina’ es una de las series que está sufriendo la espera, sin ver que llega la hora de emitirse en el canal principal de Mediaset. Hubiese sido una buena ocasión aprovechar la ausencia de nuevos capítulos de ‘The Good Doctor’, y así hacer frente a un desapercibido ‘OT 2018’, pero Telecinco ha preferido desperdiciar esa ocasión y estrenar a partir del 7 de noviembre lo nuevo de ‘La Verdad’, thriller que nunca funcionó, y no lo va a hacer ahora, después de un largo descanso.

‘The Good Doctor’ fue la gran sorpresa del verano, ni siquiera en Mediaset se lo esperaban, por eso decidieron marear al espectador, emitiendo algunas semanas doble capítulo y otras uno solo, dedicando el resto de la noche a reposiciones de episodios que acababan de estrenar hace escasas semanas.

Los cambios de vida no funcionan

Tanto Cuatro como Antena 3 han apostado en octubre por dos programas similares. ‘Cambio Consentido’ y ‘Me cambio de apellido’ no han funcionado, el primero de ellos continúa emitiéndose en Antena 3, con datos muy flojos, sin alcanzar los dos dígitos. En cambio, el de Cuatro ya no está en parrilla, los ridículos resultados, que en ocasiones no llegaban al 4%, han sido clave para cancelar las emisiones en la noche del viernes.

Resulta que no es un hecho puntual, lo del 4% en la cadena de Mediaset, la media del canal rojo en el mes de octubre pasa por poco esa marca, un dato paupérrimo y que venía apuntando maneras desde hace más de un año. Los estrenos de Cuatro que han funcionado en los últimos años se cuentan con los dedos de una mano, y nos sobrarían dedos. El último “éxito” es ‘El Concurso del Año’, al que después de un par de meses de emisión le cuesta alcanzar el 8% de los inicios.

A laSexta le sigue sin hacer falta un aluvión de novedades, continuan sus clásicos, haciendo especial hincapié en la política, y cada vez menos en el humor, del que fue referente al comienzo. Cuatro lo tiene difícil para levantar cabeza, pero Mediaset no debería arrojar la toalla, ni usar el canal como un vertedero.