“Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?”, eso es lo que deben pensar los responsables de Mediaset España y ‘Gran Hermano’. Tras el éxito de ‘GH VIP 6’, la cadena ha aprovechado la instalación de la casa de Guadalix de la Sierra y el equipo que acaba de trabajar en la edición que hizo ganadora a Miriam Saavedra, para dar alas a un nuevo reality que se han sacado de la manga.

Lo más sorprendente es que el estreno de ‘GH Dúo’ gustó entre los internautas, y no lo hizo del todo mal en cuanto a audiencias. El reality de Telecinco se enfrentaba al segundo pase de ‘La Voz’ en Antena 3, que volvió a arrasar con casi tres millones y medio de espectadores, un millón más de lo cosechado por el spin-off de ‘Gran Hermano’. Ambas ofertas rondaron el 22% de share, en este caso el reality show salió victorioso, con tres décimas por encima de la competencia. Sin embargo, algo a tener en cuenta es la hora de finalización de cada concurso, ‘GH Dúo’ sigue la estela del resto de ofertas del canal de Mediaset y no termina hasta casi las 2 de la madrugada.

Personajes recurrentes en el casting

La mayoría de participantes de ‘GH Dúo’ son habituales de los platós de Telecinco, muchos de ellos ya han coincidido en otros realities o en ‘Sálvame’ y ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ principalmente. Por lo tanto, no han sido muy originales a la hora de escoger a los concursantes, que ya son veteranos en estas lides, a excepción de Yoli, pareja de Fortu; Candela, que entra con Antonio Tejado; o Irene Rosales, que en las revistas sí ha dado exclusivas junto a Kiko Rivera y la familia Pantoja, pero nunca ha participado en televisión, hasta ahora.

De los 16 concursantes, 13 son expertos en el área de realities, aunque algunos han decepcionado en cada una de sus apariciones, como puede ser el caso de Paquirrín y Tejado, ambos abandonaron dos veces en anteriores ocasiones. No obstante, Mediaset sigue apostando por ellos, y por todos los demás, como Sofía Suescun y María Jesús Ruiz, que acaban de estar en la última edición de ‘Supervivientes’.

Podríamos decir que el casting ha salido barato, pero en una sola gala han dado momentos impagables que tardamos en ver en muchas otras ediciones. Los nuevos habitantes de Guadalix entran con la escopeta cargada, no se cortan ni media, y lo han dado todo en el primer encuentro con sus ex parejas o enemigos.

Destacan el cara a cara de Sofía y Alejandro Albalá, en el que ella no tarda en echar en cara al chico que haya entrado por dinero; repitiendo más tarde algo similar en su reencuentro con Raquel de ‘GH 16’, calificándola de “cementerio mediático”. Sentirse superior al resto por seguir en televisión y haber ganado dos realities puede jugar en contra de la navarra, como ya pasó recientemente con Mónica Hoyos y Ángel Garó, aunque ésta cuenta con una legión importante de fans.

Repetimos presentador y escenario

Hasta el Súper repite, él no falla en ninguna edición, y a los mandos sigue el entrañable Floren, con esa voz distorsionada que en ocasiones produce terror. No tardó en hacer acto de presencia el maestro de ceremonias, Jorge Javier Vázquez para variar. El de Badalona sigue mostrando complicidad con los famosos, algo que no le salía del todo bien en la edición de anónimos, estuvo en su línea, metiéndose con todo el que se mueve, y riéndose de lo que le dicen por el pinganillo. Un cachondeo.

El plató es exactamente el mismo, puede que hayan cambiado algún led, pero nada importante. La sintonía, para diferenciarla del resto de ediciones, es más maquinera, bastante machacona. Lejos de la versión de circo que han hecho para el ‘VIP’, y nada que ver con las sensaciones que produce la original entre los seguidores del formato.

La primera edición de ‘GH Dúo’ puede dar mucho juego, ya lo ha hecho en una sola noche, el reto va a ser mantenerse en el buen nivel de tramas. Está muy reciente ‘GH VIP 6’, y eso puede jugar en su contra, aparte de la competencia, que esta vez no se va a quedar de brazos cruzados. Los jueves será la gala principal de cada semana, dejando el martes para el ‘Límite 48 Horas’, que ya funcionó en la edición anterior. Los domingos en el debate hay una novedad no tan nueva, y es que Jordi González regresa a casa después de Navidad, tomando el relevo de Sandra Barneda al frente de ‘El Debate’.