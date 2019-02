2019 ha empezado con muchos estrenos, algo que es de agradecer como espectador. La evolución de las series y la extensión a canales de pago de producciones propias ha podido hacer que las cadenas generalistas se pongan las pilas. ‘Vota Juan’ o ‘El Embarcadero’ son dos series españolas que se han estrenado en enero en TNT y Movistar+ respectivamente, y han contado con el aplauso de crítica y público.

No se puede decir lo mismo de todas las series estrenadas el primer mes del año. ‘Los Nuestros 2’ ha tenido un colchón importante en Mediaset España, con un montón de promoción y visitas de sus actores a todos los programas de la parrilla para anunciar un estreno que no alcanzó el 11% de share. Ha ocurrido lo mismo con sus otras dos emisiones, la miniserie contaba con tres capítulos, y todos ellos han rondado el 10%, sin liderar ninguna noche, por debajo de la apuesta de Antena 3.

El canal principal de Atresmedia emite los miércoles ‘Matadero’, un thriller ibérico (como ellos lo llaman), que empezó con muy buen pie, pero se ha ido desinflando, tal y como ocurre con todas las series del canal. Empezó por encima del 20% de share, y ahora apenas llega al 13%. Sin embargo, es la ficción española con mejor rendimiento de lo que va de año, porque ‘Hospital Valle Norte’ de La 1 no alcanza ni siquiera un 8% en sus últimas emisiones.

Suben todos los programas informativos

La tragedia del pequeño Julen ha conmocionado al país, y por eso las cadenas se han volcado por completo con el suceso del pozo de Totalán. Son muchas las personas que creen que la sobreinformación ha sido innecesaria, entre los que me incluyo, pero los canales de televisión principales no estarán de acuerdo con esta opinión, porque para ellos ha supuesto un aumento de espectadores. ‘Ya es mediodía’, ‘El Programa de Ana Rosa’, ‘Espejo Publico’ o los informativos de cualquier cadena han firmado máximos de audiencia.

Cambiando radicalmente de género, los concursos también han mantenido una guerra interesante por la tarde. ‘Pasapalabra’ y ‘Boom’ han peleado las últimas semanas, y el récord lo ha marcado el programa de Christian Gálvez, con la victoria de Fran, el longevo concursante. Ahora solo falta ver cuando deciden ganar Los Lobos en Antena 3, cadena a la que le conviene alargar la estancia de estos concursantes, para así seguir captando la atención de la audiencia.

En las tardes de La 1 también ha habido cambios, ‘Centro Médico’ cierra sus puertas para dar paso a un gabinete de abogados. ‘Derecho a Solar’ es la nueva serie diaria de TVE, y en cuanto a números no ha empezado muy bien, pero tal vez con paciencia consigan que cada vez más televidentes se sumen a las tramas de esta serie española.

Hacen sitio al espectáculo

La gran fiesta de enero ha sido la elección de Miki Nunyez como representante de España para ‘Eurovision 2019’. Una gala descafeinada que no consiguió destacar, fue superada por el debate de ‘GH Dúo’. Él reality de Telecinco está en buena forma, apenas unas semanas después de terminar el VIP con la victoria de Miriam Saavedra, el canal no ha dado descanso al equipo y se ha marcado el enésimo ‘Gran Hermano’ de famosos. Las broncas y las historias de desamor no fallan en las tres galas semanales que se sacan de la manga. Y el público no se cansa, oye.

Sin embargo, los martes gana la batalla ‘La Voz’ en Antena 3. El talent de Eva González ha liderado todas sus emisiones, y eso que hacen doblete, lunes y martes en prime-time. La táctica ha salido bien a la cadena, y así los espectadores pueden irse a la cama antes, porque cada programa no acaba mucho más tarde de medianoche. Una gran idea que está teniendo su recompensa. Ganamos todos.

En cambio, ‘Got Talent España’ no cambia la estructura, y aunque en el jurado haya caras nuevas, no consiguen adelantar a la competencia los lunes. Su estreno ha sido correcto, pero Telecinco seguro que esperaba más de un 16,6% de share. La que no goza de muy buena salud en La 1 es Raquel Sánchez Silva, que está en mínimos en el access prime-time con ‘Lo Siguiente’, y no destaca en la segunda edición de ‘Maestros de la Costura’, por mucho que intenten emular a toda costa a ‘Masterchef’, hasta en el día de la semana.

Por último, Cuatro sigue en su línea. Esta vez ha decidido apostar por Risto, al que no solo vemos de jurado en ‘Got Talent’, también está todas las tardes al frente de un flojo ‘Todo es Mentira’, que ni con la polémica de Inda consigue arañar unas décimas. Los domingos por la noche ha regresado con su ‘Chester’, con los buenos datos a los que nos tiene acostumbrados. Más irregular se ha comportado lo último de Samanta Villar, la periodista estrena ‘La Vida con Samanta’ sin hacer mucho ruido, pero es que a Cuatro a estas alturas cualquier cosa le vale.