Las últimas semanas han sido decisivas para las cadenas nacionales, que han sacado a relucir su artillería, y lo que les queda de cara a la primavera. En este artículo vamos a estudiar uno a uno los estrenos del último mes, que casualmente ninguno de ellos parece que esté haciendo méritos para quedarse durante una temporada más.

‘Secretos de Estado’

La serie de Telecinco estuvo anunciándose durante meses, antes de que llegara la hora del estreno. Es algo habitual en Mediaset, y tal vez por eso la gente termine perdiendo interés, y una vez estrenada la serie el resultado sea tan flojo como este. Parece que se ha estancado entorno al 11% de share, insuficiente para la cadena, que ha decidido trasladarla al martes.

‘Bake Off España’

Mediaset España también ha cambiado de día el programa de Jesús Vázquez en Cuatro. Los pasteleros no están funcionando tan mal, teniendo en cuenta que la media del canal a duras penas alcanza el 5% de share, y sus estrenos están muy por debajo de esta cuota. El 8% del estreno no ha servido para que Cuatro se relaje un día a la semana, los pasteleros se mudan al martes, mareando a la escasa audiencia que habían convencido.

‘Juego de Juegos’

Silvia Abril prometía un programa divertido y gamberro para Antena 3, pero se ha quedado a medio camino. La humorista está muy enlatada en este espacio guionizado que puede que funcione en Estados Unidos, pero aquí no estámos acostumbrados a estas pruebas que ya tuvieron su momento de gloria en el ‘Grand Prix’ de los 90. La audiencia se ha desplomado a pesar de empezar fenomenal, como le pasa a Antena 3 con todos sus estrenos.

‘La Mejor Canción Jamás Cantada’

Es una alegría que las cadenas sigan apostando por la música en prime-time, aunque este programa de La 1 tal vez no sea el mejor ejemplo de ello. La idea no es mala, pero la ejecución de la misma no convence, parece que solo se acercan al espacio los fans de los triunfitos que participan cada semana. Viendo ‘La Mejor Canción Jamás Cantada’ da la sensación de que en España no hay más cantantes, aparte de los que han salido del talent de TVE los últimos dos años.

‘Proyecto Arkano’

Un programa documental de reportajes muy aplaudido por la crítica, pero los espectadores le han dado la espalda. El artista Arkano se encarga de acercar a los jóvenes temas sociales o de actualidad, para testar diferentes puntos de vista de una forma muy cercana y dinámica. El primer programa no llegó al 3% de share, mal presagio para el rapero y su equipo, que hacen lo que pueden con la mejor de las intenciones, pero en late-night.

‘Cuatro al Día’

La revolución de la programación de Cuatro ha sido un caos. Carme Chaparro esta espléndida en este magazine centrado en la actualidad, pero parece que a la gente se le ha olvidado pulsar el botón número 4 del mando a distancia. El avance que sustituye a las Noticias que ya son historia en la cadena no funciona del todo mal, sobre todo si comparamos con los desastrosos datos del programa de la tarde, que ronda el 2,5% cada día. Cuatro ya no tiene nada que perder, solo le queda tener paciencia, y esperar un milagro.