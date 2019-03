Faltan pocas semanas para que termine ‘GH Dúo’ en Telecinco, y la audiencia ya ha decidido quienes serán los finalistas definitivos. Esta extensión de ‘Gran Hermano VIP’ se estrenó sin grandes pretensiones, pero con un casting a la altura de cualquier edición de famosos. El programa que ahora presenta en su totalidad Jordi González ha estado cerca del 30% de share en varias ocasiones, mientras que el ‘Límite’ lidera los martes, miércoles o el día al que lo cambien, y el ‘DBT’ siempre se acerca al 20% de cuto de pantalla, liderando la mayoría de las emisiones.



La ausencia de Jorge Javier Vázquez no se ha hecho notar en la audiencia, aunque no cabe duda de que la forma de llevar el programa no tiene nada que ver con la pasividad de González. Quedan seis concursantes en Guadalix, y parece que solo cinco alcanzarán la fase en la que el público vota en positivo por su ganador. Analicemos qué puede ocurrir a partir de ahora.



Mª Jesus Ruiz



Se ha convertido en la protagonista de la edición. Pocas veces “la mala de la película” cuenta con el apoyo del público en repetidas ocasiones. Ha sido la más nominada, ha tenido en contra a todos sus compañeros y ha usado el confesionario para protegerse de ellos, algo por lo que también ha sido vapuleada.



La ex Miss España se mueve muy bien en el conflicto, sabe cómo dar la vuelta a la tortilla, y todo sin dejar de lado el show en el que sabe que está metida. Mª Jesús no está engañado al público, a la modelo se le ve venir y exagera, rozando la mentira, cada vez que puede, pero el resto ha hecho buena a esta participante que se la juega en la última nominación. Ruiz podría salvarse gracias a su trayectoria en el concurso, y lo merece, porque no ha pasado desapercibida ni ha tenido miedo a mostrarse en todo momento.





Alejandro Albalá



Un chico soso que no ha aportado mucho más allá de su relación tóxica y aburrida con Sofía. Se le ve buen chaval, aunque a veces peca de cobarde, como cuando tiene que hacer frente a críticas que ha hecho a las espaldas de compañeros, y cuando le ponen el video en una gala recula o se inventa excusas difíciles de creer.



Ha sabido jugar la carta de víctima en su relación con Sofía. Personalmente me he terminado creyendo que está enamorado de ella, pero ambos están metidos en este juego peligroso en el que los sentimientos son reales y en esa casa se magnifican, algo que ya sabemos de sobra. No merece un puesto en la final por lo tibio que ha sido con todos menos con Sofía, pero viendo lo que queda dentro, no le quedaría mal un puesto cuarto o quinto.

Sofía Suescun



La navarra ha hecho un concurso nefasto. La participación de su ex pareja en ‘GH Dúo’ ha jugado en contra de la ganadora de realities. Los concursos de Sofía siempre tienen como eje su historia con un hombre, nunca la hemos visto desenvolverse en otros aspectos, y cuando lo ha hecho ha quedado como envidiosa, rencorosa y altiva, como cuando ha mostrado su superioridad ante Raquel u otros concursantes, sacando pecho por tener más seguidores que el resto.



Suescun no conoce la humildad, y es cierto que tras la expulsión contra Mª Jesús se le han bajado los humos, y en la repesca ha regresado más serena. A Sofía no le beneficia en absoluto que su madre la defienda, cada vez que habla Maite Galdeano sube el pan, y las formas nunca son las correctas, aunque como animal televisivo da mil vueltas a otros que están dentro de la casa o en los debates.

Todo ello le ha pasado factura y ha sido la última expulsada del programa, quedándose a las puertas de la final.

Irene Rosales



Entró como “la mujer de Paquirrín”, pero poco a poco se ha ido mostrando como es. No obstante, es una lástima que no hayamos podido ver a Irene sola, sin ser la sombra de su marido, y sin las regañinas del hijo de la Pantoja, por cada cosa que hacía su mujer sin su aprobación.



Rosales parece una chica inocente, aunque también ha sacado su carácter posicionándose en contra de su marido en alguna discusión, o apuntando contra algún concursante cada vez que ha podido. Irene ha generado poco contenido, pero su presencia en el reality no ha incomodado y ha sido interesante ver su evolución.



Kiko Rivera



Es sorprendente que Rivera no haya abandonado el concurso, al menos no lo ha hecho hasta ahora y eso ya es mucho decir. Va a ser verdad que el DJ ha dejado atrás aquella pose de chico pasota y poco comprometido que mostró en otros realities. Esta vez se ha desnudado para todos, contando cosas de su vida que no había compartido con la audiencia hasta ahora.



Estas exclusivas que iba sacando con cuentagotas no creo que hayan sido casuales, es probable que en el contrato de Kiko Rivera especificaran ciertas confesiones más propias del Deluxe, pero que sirven para generar contenido en el programa, y de paso rellenar con sus declaraciones otros espacios de la cadena. Me sigue pareciendo un tipo muy básico que sabe que le bailan el agua por su apellido, y sí, participar junto a su mujer le ha beneficiado, aunque ellos no tengan culpa de esto, pero no es lo mismo entrar con tu ex que hacerlo con la persona con la que compartes tu vida, por ejemplo.

Juan Miguel



Poco que decir sobre este personaje al que incomprensiblemente siguen llamando para participar en programas de este tipo. El peluquero no merece un puesto en la final, pero tiene tanta suerte que se ha librado in extremis de la última nominación, y se ha colado en unas votaciones en positivo en las que apuesto a que no va a aguantar mucho.



Juan Miguel se ha salvado porque la audiencia votante no se ha acordado de él a la hora de elegir un expulsado, y va a ocurrir lo mismo para elegir ganador. Un concursante tibio, invisible y sin gracia, por mucho que pongan musiquita de circo cada vez que emiten vídeos prescindibles del ex de Karina. Estuvo de relleno en el casting de participantes, y se nos ha colado injustamente en la final.