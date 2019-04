En las últimas semanas ha habido varios cambios locos en parrilla, aunque los estrenos de marzo no hayan sido muchos, bien es cierto que varios de los programas que ya habían comenzado nueva temporada han cambiado de día de emisión. Antena 3 comenzó a mover ficha con los directos de ‘La Voz’, y en lugar de emitir dos galas por semana, se concentró todo en una única gala los miércoles, en un alargado prime-time, como venía haciendo Telecinco cuando tenía en su haber el talent de canto.



Mediaset España no se podía quedar de brazos cruzados ante este cambio, y sin estrenos en todo el mes, la cadena principal del grupo de Vasile ha seguido con su triple cita en prime-time de ‘GH Dúo’, y le funciona incluso sin Jorge Javier Vázquez, de baja tras su percance. El de Badalona está siendo sustituido por Jordi González, que pasa de presentar los debates y se queda con todo el pack completo en la recta final del concurso, que está marcando cuotas similares, o mejores, a las de las ediciones originales de ‘GH VIP’ o ‘Supervivientes’. Este último se une al listado de los programas anunciados para el eternizado “próximamente” de Telecinco.



Con el movimiento del ‘Límite GH Dúo’ a los miércoles, ‘Secretos de Estado’ pasa al martes, perdiendo parte de sus seguidores contra lo nuevo de ‘Allí Abajo’, que no llega muy boyante. El martes parece que ya tiene dueño, ‘Masterchef’, que en su primera edición sin Eva González marca máximo de share en un estreno, con una mecánica renovada y un casting que parece diseñado por un programa tróspido de Cuatro.

Y curiosamente es Cuatro nuevamente la afectada por todos estos cambios que han beneficiado a Telecinco, con ‘Got Talent’ sin rival en la noche de los lunes. Tras el baile de parrilla, la media de Antena 3 flojea, se distancia de su rival más directo en el cómputo global, mientras que La 1 no sufre grandes cambios, con los datos correctos de ‘Cuéntame Cómo Pasó’, y la retirada de su access prime-time, ‘Lo Siguiente’ de Raquel Sánchez Silva.

Respecto a Cuatro, su último gran estreno ha sido ‘Bake Off’, otro concurso de cocina presentado por Jesus Vázquez. No ha sido un bombazo, pero sus primeras emisiones superaron con holgura la media del canal, que ahora llega al 5% de cuota de pantalla a duras penas. Mediaset ha tratado fatal a este espacio desde el principio, moviéndolo de día tres veces, y una de horario, en tan solo cuatro semanas.

La ficción española se renueva

Las nuevas series españolas llegan con cuentagotas, y mientras esperamos que Telecinco estrene ‘La que se avecina’, ahora anuncia también ‘Brigada Costa del Sol’, Antena 3 y La 1 ya han sacado sus apuestas para la primavera. El canal de Atresmedia no ha tenido suerte con ’45 Revoluciones’, un musical al que le ha faltado la promoción de la que sí han gozado otros productos de la cadena, en su segunda emisión pasaba por los pelos del 7% de share. Bastante mejor le ha ido al estreno de ‘La Caza. Monteperdido’, el piloto con Megan Montaner pasó de la barrera psicológica del 15% de share, algo poco habitual en TVE, que sacó pecho ante el 22% de ‘Got Talent’.

La 1 también empezó el mes apostando por un espacio novedoso, ‘Proyecto Arkano’, una serie de reportajes de autor con entrevistas a jóvenes anónimos que cuentan su visión acerca de diversos temas. No ha contado con el respaldo de la audiencia, y es que en la era del streaming, este espacio encaja mejor en una plataforma como Play o en un canal de YouTube, aunque se agradece que TVE nos muestre este tipo de espacios en su canal principal, aunque sea a altas horas de la noche.