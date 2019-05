¿Cuántos capítulos tiene ‘Erkenci Kus' (Pájaro Soñador)?

Divinity es la cadena que emite los capítulos de ‘Erkenci Kus’ (Pájaro Soñador) en España. Esta serie turca se está emitiendo actualmente en Turquía en el canal Star TV, por lo que no tiene un número determinado de capítulos.

La serie comenzó a emitirse en junio de 2018 en Turquía.

Sinopsis de ‘Erkenci Kus’ (Pájaro Soñador)

Tras graduarse, Sanem Aydin (Demet Özdemir) no sabe hacia dónde encaminar su futuro profesional. Mientras su hermana mayor Leyla (Öznur Serçeler) lucha por convertirse en una mujer de negocios, ella echa una mano en la tienda de alimentación familiar, al tiempo que sueña con convertirse en una gran escritora. Su vida se trastoca cuando sus padres le dan un ultimátum: tendrá que encontrar empleo estable o si no, casarse. Angustiada ante esta perspectiva, se apresura a formar parte de la agencia de publicidad en la que trabaja su hermana. Allí, se enamora de Can (Can Yaman), uno de los dos hijos del dueño de la compañía, Aziz Divit (Ahmet Somers). Desea que Can, su primogénito, asuma la dirección de la firma y no su hijo menor. Tras conocer la inesperada decisión de su padre, Emre (Birand Tunca), profundamente herido y enamorado de Aylin Yuksel (Sevcan Yasar) -exdirectora creativa de la agencia-, pondrá en marcha una iniciativa contra su hermano en la que involucrará a Sanem.