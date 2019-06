"Asesinato por amor", película en Antena 3

Multicine emite «Asesinato por amor» con Susan Walters, Cristine Prosperi y Blake Burt el sábado 1 de junio a las 16:00 horas en Antena 3.

Sinopsis de la película «Asesinato por amor»

Brooke, de diecisiete años, es la envidia de sus compañeros de clase. Una noche conoce a un atractivo joven millonario en una discoteca y siente que ha encontrado a alguien que no solo la entiende, sino que la acepta por lo que es. A pesar de lo tentador que resulta ser arrastrada por el romance, no puede evitar sentir que algo en esta relación no está del todo bien.

Título Original: MURDERED AT 17/ País: CANADA/ Int: SUSAN WALTERS, CRISTINE PROSPERI, BLAKE BURT / Dtor.: CURTIS CRAWFORD / Año: 2018