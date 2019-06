Mayo termina sin grandes sorpresas, Telecinco continúa liderando el mes lejos de sus competidores más cercanos. La nueva edición de ‘Supervivientes’ sigue dando alegrías a la cadena principal de Mediaset España, y también hace que Cuatro suba su media en las noches de los martes con ‘Tierra de Nadie’ de Carlos Sobera. Es la única noche de la semana que Cuatro tiene asegurados los dos dígitos en prime-time, superando normalmente el 20% de share, aunque de poco le sirve en la global mensual, estancados en torno al 5% de cuota de pantalla.

‘Supervivientes 2019’ no es lo único que ha hecho que Cuatro suba una pizca su media. La noche de los lunes han apostado por un concurso presentado por Santi Millán, en el que el objetivo es adivinar la disciplina de cada uno de los invitados. Una mezcla de ‘Got Talent’ y ‘El Concurso del Año’. ‘Adivina qué hago esta noche’ se ha mantenido en forma en sus tres primeras emisiones, por encima de la media del canal, y superando siempre el 7% de share.

Precisamente, los lunes son para las series nacionales. Tras el final de ‘La Caza. Monteperdido’ en La 1, ‘Brigada Costa del Sol’ se ha hecho con el liderazgo a la baja, cerca del 11% de cuota de pantalla, un dato insuficiente para Telecinco, y por debajo de la ficción de TVE, que ha renovado por una segunda temporada tras superar el 15% de share en alguna ocasión. Cifras buenas para la ficción de La 1, que ha cerrado la mitad de temporada de ‘Cuéntame Cómo Pasó’ con datos más discretos a los que nos tienen acostumbrados, y el estreno de la segunda temporada de ‘La Otra Mirada’ tampoco destaca.

Por su parte, Atresmedia sigue intentando destacar en el entretenimiento, con resultados discretos. ‘La Voz Senior’ se defiende bien ante lo nuevo de ‘La que se avecina’, pero está lejos de su competidor. Peor le va al programa de Manel Fuentes, ‘Masters de la Reforma’ no consigue despegar, y se queda lejos de la media del canal. Además, Fuentes este año no tendrá la ocasión de presentar una nueva edición de ‘Tu cara me suena’, aplazada para 2020 tras su descenso en las últimas ediciones.

Sin embargo, cualquier producto de Antena 3 o laSexta es mejor que ’45 Revoluciones’, a lo que audiencia se refiere. La serie del canal principal de Atresmedia se ha despedido con un episodio doble ante el 3% de los espectadores, un dato irrisorio que curiosamente no es el mínimo de la ficción musical. Pasar la serie a la noche de los jueves era matarla, contra una edición brillante de ‘Supervivientes’ y lo nuevo de ‘Cuéntame Cómo Pasó’.

En laSexta, la nueva temporada de ‘El Jefe Infiltrado’ se mantiene estable en una noche tan complicada como la de los jueves, y los especiales de Chicote de ‘¿Te lo vas a comer?’ logran buenos datos, superando el 7% de share, y con alabanzas por parte de crítica y público. También han conseguido críticas positivas los despliegues de laSexta a la hora de retransmitir las elecciones triples del 26-M. Volvió a ser referente de información, con TVE cada vez más puesta en el tema, y el resto de cadenas en segundo plano. Ferreras, Pastor y Pardo siguen al pie del cañón, acercando la actualidad política a los espectadores a casi cualquier hora del día.

Por último, mención especial al programa más visto del mes, la final de ‘Eurovisión 2019’, con la participación de Miki como representante de España. “La Venda” no destacó en los votos, pero fue una de las canciones más tarareadas y bailadas del festival. Cinco millones y medio de seguidores no se perdieron el certamen de música, que se traduce en un genial 36,7% de share. Por lo tanto, estos datos sirven para callar la boca a los que repiten año tras año que ‘Eurovisión’ no interesa a nadie y está pasado de moda. Habrá que empezar a trabajar ya en la propuesta del 2020, algo que le suele venir grande a RTVE.