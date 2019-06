El tiempo pasa volando, y el pasado 24 de mayo se cumplieron ya nueve años del final de una de las series más míticas de los últimos tiempos, o de la historia de la televisión, ‘Perdidos’. ABC estrenó en el año 2004 esta ficción llena de incógnitas, algunas de ellas se fueron desvelando, mientras que otras siguen causando debate y polémica. Estos son los nueve hitos que han podido marcar el trascurso de la serie protagonizada por Matthew Fox y compañía.

El capítulo piloto

Pocas series se habían atrevido a arriesgar tanto como ‘Lost’ desde el primer episodio. El piloto ya enganchaba, y por eso los que se sumaron más tarde no se resistieron a ver un capítulo detrás de otro, poniendo de moda los maratones que hoy en día los usuarios de Netflix llevan a la orden del día. El despliegue del piloto fue espectacular, no solo por los efectos especiales, también por el ritmo del guion y de la trama, no se ha vuelto a ver algo así en televisión.

“Not Penny’s boat’

Puede ser una de las escenas más recordadas de la pequeña pantalla, la mano de Charlie chocando contra la ventana del submarino en el que se ha quedado encerrado. El bueno de Charlie nos dejó dando una pista a sus compañeros, la despedida más triste, la de un personaje con el que empatizaba la mayoría de los seguidores.

“The Constant”

Desmond y Penny protagonizaron este episodio de la tercera temporada. Al hilo de la muerte de Charlie, los guionistas nos mostraban esta historia de amor, la más real y viva de todas las que conocemos en las seis temporadas de ‘Perdidos’. Somos testigos de sus orígenes en unas pocas escenas, viendo lo mucho que se quieren, todos tenemos el corazón en un puño hasta que consiguen contactar por teléfono, aunque el desenlace del capítulo no tenga un final feliz.

Descubren la escotilla

Después de una larga temporada preguntándose qué hay dentro de la dichosa escotilla, el grupo de supervivientes logra abrir la puerta y penetrar en ella. Lo que viene después ya lo conocemos, la popular numeración relacionada con la serie y el debate entre seguir metiendo esos números en la máquina o pasar del tema. La escotilla dio mucho de sí en las dos primeras temporadas, y alrededor de ella se crearon muy buenas tramas con la intriga como telón de fondo.

Benjamin Linus

Es un personaje peculiar, el villano perfecto para una serie como ‘Perdidos’. Más adelante confunde a los supervivientes del vuelo de Oceanic y a la propia audiencia, que terminamos encontrando un buen fondo en este hombre que nunca deja de decepcionar. Su relación con la isla y su hija adoptiva, Alex, hace que comprendamos un poco más a este personaje con un halo oscuro.

La isla desaparece

Como si fuera el Guadiana, la isla aparece y desaparece a su antojo. O mejor dicho, al antojo de Ben, que es el causante de uno de los estropicios, moviendo la isla de lugar en el espacio y tiempo. Con esta escena la serie sale definitivamente del armario de la ciencia ficción. Linus entra en La Orquídea, una de las estaciones que ocupan el lugar, y gira una rueda helada, moviendo con ella a la isla, y provocando el desconcierto de todos, una vez más.

Flashforwards

Durante más de la mitad de la serie vamos conociendo a los protagonistas mediante flashbacks, estos saltos al pasado hacen que entendamos mejor a los personajes de la serie, aunque en ocasiones no pase de mero relleno y sus vidas carezcan de interés. En el final de la tercera temporada empiezan a aparecer los saltos hacia al futuro, o eso creemos, y nos descoloca por completo, mostrándonos la vida de los protagonistas fuera de la isla, ¡se supone que salen de ella!

El humo negro

El primer gran misterio fue el del oso polar, que lo medio resolvieron bastante avanzada la serie. Todavía se antojaba más complicado explicar el origen del demoledor humo negro que aparecía como si se tratara de un monstruo. En la temporada final conocemos a Jacob, un personaje clave que se presenta como el alter ego del humo negro. El bien y el mal, el yin y el yan, y unas cuantas patochadas que no convencieron a todos los espectadores por igual.

¿Quién es Jeremy Bentham?

Puede que por el nombre no le suene ni a quién ha visto la serie completa, pero hablamos de Locke, el otro John Locke. Teníamos también al bueno y al malo, representando polos opuestos, y haciendo que los habitantes de la remota isla desconfíen del señor que tantas cosas ha hecho por sus compañeros. Locke es uno de los personajes más queridos, un hombre de fe, pero Jeremy Bentham no se acerca a ellos en son de paz, aunque físicamente se trate de la misma persona.

¿Con ganas de revisionar la serie? ¿O con pasar por esa agonía una vez ya es suficiente?