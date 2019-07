La competición en ‘Supervivientes 2019’ ya ha terminado, incluso podríamos decir que la suerte está echada o que el pescao está vendido, porque los cuatro últimos concursantes pronto estarán rumbo a España. En la gala del pasado jueves se jugaron la última recompensa, con una prueba de líder muy disputada y con las últimas nominaciones que ponen en la picota a Albert y Mahi. Los dos supervivientes se juegan entrar en el pódium de la edición actual del reality de Telecinco.

Isabel Pantoja ha protagonizado el último abandono forzoso del programa. Después de amenazar con abandonar semana sí y semana también, la tonadillera ha sido evacuada poco más de una semana antes de terminar el concurso, por problemas de salud. El dolor no es menor para Mónica Hoyos que ha sido expulsada a las puertas de la final, como ya ocurrió en ‘GH VIP 6’, hace apenas unos meses.

Los cuatro finalistas son Fabio, Omar, Mahi y Albert. Cuatro perfiles muy diferenciados, pero el buen rollo les une, ninguno de ellos ha tenido grandes broncas, y se han mantenido al margen de los conflictos más sonados de esta edición. Todos ellos han sido acusados en alguna ocasión de veletas o de ser tibios y no mojarse en algunos asuntos, pero no les han faltado ganas a la hora de participar en las pruebas, aunque algunos lo hayan hecho mejor que otros.

Albert

El pertiguista se perfila como ganador, ha sido uno de los que más ha pescado, se ha mostrado generoso con el grupo y ha ganado muchas de las pruebas a lo largo de la edición, poniendo especial empeño en las de líder. Es un chico simpático y sensible, pero también ha sacado su carácter en algunas ocasiones, incluso contestando a la temida Isabel Pantoja. Las últimas semanas puede que el cansancio le haya afectado, y por eso ha sido más prepotente que en el inicio, echando en cara en repetidas ocasiones que él hace más que el resto. Esos aires de superioridad pueden jugar en su contra en la recta final.

Omar

Su evolución en cuanto al juego ha sido fabulosa, mejorar el físico le ha ayudado a ganar varias pruebas o a estar entre los mejores las últimas semanas. Su sentido del humor ha hecho que llegue hasta la final sin estar nominado, y se ha metido en el bolsillo al público y a su ex suegra. Se le ha acusado de pelota, y en la penúltima gala también de tramposo y egoísta. Parece que Omar no es el chico bueno e inocente que nos ha vendido el propio cantante, tiene una segunda cara que se ha ido desvelando con la marcha de Pantoja, a la que también ha traicionado de algún modo. Muchas veces dice lo que el otro quiere oír para evitar el conflicto y ganarse el favor de la otra persona.

Fabio

El argentino ha ido escalando puestos. Todo apuntaba a que sería parte del atrezo, aunque no tardó en reclamar su espacio con una relación tormentosa de la mano de Violeta. Gracias al apoyo de su chica, y del drama que crearon en la isla, Fabio se ha ido salvando hasta quedar entre los tres finalistas. Es competitivo, y lo ha demostrado en las pruebas de líder y a la hora de nominar. Ha rehuido de los problemas, incluso esquivando las broncas con su novia, aunque ésta insistiera en meterle a él por medio. Cuando acabe ‘Supervivientes’ ya tiene su silla en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, con o sin Violeta.

Mahi

Sería una sorprendente y merecida ganadora. La chica de las pelucas ha sido el descubrimiento de la edición, tomándose con humor cada palo que le ha ido dando el concurso, aunque no ha estado exento de alegrías para ella. Fue rescatada del barco varado frente a Chelo García Cortés y disfrutó de un encuentro memorable con su novio. Mahi es una bomba de relojería, siempre tiene preparada una frase o una reacción que no deja indiferente al espectador, ni a Jorge Javier, que se lo pasa genial con ella. Puede que Mahi no haya ganado pruebas de líder ni haya sido la “superviviente de libro” que todos esperan de este reality-show. No obstante, apostaría por ella para llevarse el premio, porque los concursantes que reman a favor del buen rollo y del entretenimiento también merecen ser recompensados.