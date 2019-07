‘La perturbación’ (HBO)

HBO España estrenará el 15 de julio ‘The Unsettling’, conocida en nuestro país bajo el nombre ‘La Perturbación’. En esta serie de terror e intriga nos adentramos en la vida de Becca, una adolescente de 16 años que llega a su nuevo hogar de adopción donde sus hermanos adoptivos no son nada acogedores. La protagonista hará lo que esté en sus manos por adaptarse a su nuevo hogar, pero a su alrededor comienzan a suceder cosas extrañas.

Sus nuevos hermanos le harán la vida imposible, y seremos testigos de los intrigantes sucesos y consecuencias a través de los ojos de Becca. Holly Taylor dará vida al personaje principal de esta serie de la que no se ha hablado mucho antes del estreno.

A FAVOR Las noches frescas de verano pueden ser mejores con una buena serie de terror, ¿será esta la apropiada?

EN CONTRA A juzgar por la sinopsis, parece sacada de una de las decenas de películas del género que salen cada año.

‘Pandora’ (The CW)

La fecha elegida para lanzar ‘Pandora’ en estados Unidos ha sido el 16 de julio, a través del canal juvenil The CW. Otro drama sobrenatural que en esta ocasión nos trasladará hasta el año 2199. La protagonista es Jax, conocida bajo el nombre de Pandora, que tras perderlo todo a raíz de la muerte de sus padres, encuentra apoyo en la Space Training Academy, una organización en la que luchará para defender la tierra de todo tipo de amenazas.

En ‘Pandora’ aparecerán extraterrestres, mezclados con villanos humanos a los que tendrán que hacer frente los integrantes de la mencionada Academia. Priscilla Quintana se meterá en la piel de Jax, una chica que a la vez busca su verdadera identidad.

A FAVOR Actores y actrices guapos que harán las delicias de los adolescentes con hambre de un nuevo drama de ciencia ficción.

EN CONTRA Lo de luchar contra extraterrestres y fuerzas extrañas está un poco pasado de moda, no pinta original.

‘Human Discoveries’ (Facebook Watch)

El canal Facebook Watch ha empezado a andar, y lo hace de forma bastante desapercibida para tratarse de la gigante Red Social. Una de sus apuestas para el verano es la serie de animación ‘Human Discoveries’, protagonizada por Zac Efron, que presta su voz al protagonista de esta ficción que mostrará los primeros pasos de la humanidad.

Anna Kendrick acompañará al actor en la serie de Facebook Watch, que ya probó suerte el año pasado con ‘Sorry for Your Loss’ de Elizabeth Olsen. La ficción tratará las aventuras de un grupo de primitivos de la especie humana que se sitúan dentro de la civilización. Con la colaboración de Lisa Kudrow, entre otros rostros reconocidos. A partir del 18 de julio en Estados Unidos.

A FAVOR Tiene pinta de ser una historia desenfadada y diferente a lo que hemos visto hasta ahora en otras ficciones animadas.

EN CONTRA Se han centrado en vender el protagonismo de Efron, eso puede suponer que el argumento no tenga mucha chicha.

‘The Boys’ (Prime Video)

Puede que estemos ante el pelotazo del verano, ‘The Boys’ va a tratar una historia de superhéroes de manera diferente, con altas dosis de gore, y unos protagonistas muy bestias que no dejarán indiferente a nadie. El 26 de julio estarán disponibles todos los capítulos en la plataforma de Amazon, un total de 8 episodios que tienen como showrunner al responsable de ‘Supernatural’, Eric Kripke.

Narra una historia basada en el comic best seller del ‘The New York Times’ de Garth Ennis y Darick Robertson. La historia pretende dar una vuelta de tuerca al género de superhéroes, presentándolos como los villanos. Estos héroes no vienen para salvarnos del mal, abanderados por los actores Karls Urban, Elisabeth Sue y Chace Crawford.

A FAVOR Héroes ligeros de ropa y con muy mala leche. Perfecto para pasar las calurosas jornadas de verano.

EN CONTRA Desprende cierto aire infantil, con un humor que probablemente no llegue a gran parte del público.

‘Pennyworth’ (Epix)

No abandonamos a los superhéroes, aunque ahora nos ponemos un poco más serios. La plataforma Epix estrenará el 28 de julio ‘Pennyworth’, las aventuras del mayordomo de Batman. DC lanza esta serie para exprimir al máximo el éxito del género, con Jack Bannon al frente, trasladándonos al Londres de los años 60.

Después de ‘Gotham’, este pequeño canal no ha querido dejar pasar la oportunidad, y tal vez gracias a los acérrimos fans consiga comerse un cacho importante del pastel. A lo largo de los 10 primeros capítulos nos contarán la historia de Alfred Pennyworth, un antiguo miembro de las fuerzas especiales londinenses que se encarga de trabajar para el padre de Bruce Wayne.

A FAVOR Los amantes de Batman pueden estar encantados con esta nueva vertiente.

EN CONTRA Podemos pensar que ya hacen series de cualquier cosa. Convierten en héroe al ¡mayordomo de Batman!