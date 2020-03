Los documentales que proyectan en televisión sobre gente que viaja a países exóticos tienen una enorme audiencia. No son pocos los televidentes que envidian a esos intrépidos aventureros en tierras lejanas. Pero, aunque quieran viajar a países como Tailandia, muy pocos estarían dispuestos a desconectarse por completo, por lo que muchos de ellos incluirían en su maleta el laptop para conectar siempre que fuera posible con el mundo digital

Por muy tecnificado que hagamos este mundo, la pasión por viajar, descubrir y disfrutar de nuevos destinos, desconocidos y exóticos, no disminuye. La sociedad vive en un mundo digitalmente conectado. Cualquier ciudadano puede traspasar las fronteras físicas y contactar, desde cualquier punto del globo terráqueo, con sus amigos y familiares, seguir trabajando, estudiando o comprando mientras está de viaje. Las distancias son cada vez más cortas, al menos en lo que a comunicación se refiere. Por este motivo, el portátil, cada vez para mas viajeros, forma parte ya de su equipaje elemental.

Destino: Tailandia

El exotismo, lo diferente, la aventura sin riesgo, todo lo que pueda suponer un descubrimiento y una sorpresa son para muchos viajeros las cualidades indispensables a la hora de elegir un destino.

Es por todo esto que Tailandia se destaca un año más como un lugar de referencia vacacional año tras año. Los viajes a Tailandia ofrecen todo un mundo de sensaciones desconocidas junto a la posibilidad de disfrutar de unas inmejorables infraestructuras turísticas. Así que, ¿Qué más se puede pedir?

Pues se puede pedir ver y apreciar una cultura única en el mundo, degustar una gastronomía famosa a nivel internacional, conocer a un pueblo atento y educado, siempre dispuesto a ayudar al turista, y maravillarse con unos espacios naturales, históricos y urbanos realmente espectaculares.

A continuación, se enumeran los mejores ejemplos de los lugares que han de ser visitados por todos aquellos que deciden ir a Tailandia.

Ciudades

Tailandia posee una de las ciudades más espectaculares del mundo; Bangkok, la ciudad más visitada del mundo por turistas en 2016 según un informe de MasterCard. Aquí es imprescindible visitar el Gran Palacio, el Templo del Buda Reclinado, el Templo de Wat Aru, el mercado de las flores o el mercado flotante y las Ruinas de Ayuthaya. Otras ciudades de interés son Samut Songkran, Ayuthaya, Sunkhtai o Chiang Mai.

Espacios naturales

Tailandia tiene un buen número de parque naturales, un total de 102 parques en los que el clima tropical, la fauna y biodiversidad crean lugares únicos. No hay que perderse el Parque Nacional de Kaeng Krachan, el Parque Nacional de Khao Sam Roi Yot, el Parque Nacional de Kui Buri o el Parque Nacional de Muko Surin, entre otros muchos.

Ruinas

Otro de los grandes tesoros de este país son sus impresionantes ruinas, reflejo de un pasado histórico inigualable. Imprescindibles son las mencionadas Ruinas Históricas de Ayutthaya, las de Sukhothai, de Kamphaeng Pet o de Waing Ku, por citar solo cuatro de las muchas que hay.

No sin mi laptop

Como se comentaba al principio de este artículo, cada vez son más los viajeros y turistas que no pueden dejar atrás sus portátiles y deciden que esta máquina también forme parte de su equipaje. Las personas se han habituado a estar siempre conectados y, para muchos, no es suficiente el smartphone. No solo quieren conectarse a internet para charlar con amistades y familiares, sino que no pueden permitirse una ruptura total con sus hábitos y costumbres.

Muchos de los viajeros son empresarios, profesionales autónomos o emprendedores, pero también gente que gusta de escribir en el ordenador sus experiencias o llevar al día las redes sociales mientras viajan. Para todos ellos es fundamental hacerse acompañar de su laptop o adquirir uno nuevo especialmente diseñado para el viajero.

En esta página se muestra una selección de los mejores portátiles para este 2020, especialmente indicado para todos aquellos a los que les resulta de utilidad llevar una buena laptop para trabajar o comunicarse durante su viaje. Pero para que resulte una buena elección y se adquiera un portátil para viajar con él es conveniente tener en cuenta los siguientes consejos.

Qué debe tener un portátil para que sea útil al turista en destino

Efectivamente, algunos laptops tienen cualidades y características que los hacen especialmente útiles para los periodos vacacionales en los que se está en movimiento.

Para los constantes desplazamientos es importante evaluar elementos clave como la portabilidad, la dureza y la autonomía de la batería, sin olvidar el resto de cualidades propias que deben tener todos los ordenadores y que, además, no se vaya de precio.Las cualidades intrínsecas que debe ofrecer un ordenador portátil, además de las ya mencionadas de portabilidad, dureza y tiempo de autonomía, son las de peso, tamaño, con disco duro SSD y un buen procesador.