La tercera edición de ‘Maestros de la costura’ llega a su fin (puedes ver la final el próximo lunes 30 de marzo en La 1 de TVE) marcando su máximo de temporada en la semifinal con 1.794.000 y 13,2%.

Begoña, Joshua, Margarita y David se han convertido en los finalistas de una edición marcada por un nivel muy bajo de costura y muy alto de broncas.

Lo cierto es que el formato ha recuperado audiencia frente al desgaste de la segunda temporada, algo que puede animar a la cadena a producir una cuarta edición del mismo.

Y, si así fuera, ‘Maestros de la costura’ podría introducir algunos de los puntos fuertes que hemos visto en otros formatos similares.

Por ejemplo en ‘Next in fashion’, una producción de Netflix que aúna todo lo que queremos ver en un talent de costura y de moda.

Hay 5 elementos que nos han llamado la atención de ‘Next in fashion’ y que podrían incorporarse a ‘Maestros de la costura’ en futuras ediciones.

1- El nivel de los concursantes. Sin duda una de las grandes diferencias entre ambos formatos. El casting de ‘Next in fashion’ ha seleccionado a profesionales de la moda y de la costura (la mayoría de los diseñadores tenían ya marca propia antes de entrar al programa)

Pero además de tener un gran nivel de costura en el espacio de Netflix hemos podido ver participantes con estilos muy diferentes y, si es lo que preocupa en ‘Maestros de la costura’, también con carácter fuerte y personalidades muy variadas. Vamos, que pueden ser profesionales y dar mucho juego durante el programa.

Con este cambio, el programa de TVE daría una oportunidad a muchos profesionales que están luchando por hacerse un hueco en el mundo de la moda.

2- El buen rollo entre los concursantes. Aquí la diferencia entre ambos formatos es abismal. El ambiente entre los aspirantes en ‘Maestros de la costura’ no tiene nada que ver con el que vemos en ‘Next in fashion’. En este último son competitivos y tienen diferencias entre ellos pero consiguieron crear un ambiente de trabajo muy positivo y se ayudaban unos a otros (¡incluso en la final!)

En ‘Maestros de la costura’ hemos visto comportamientos egoístas, malas acciones, muchas críticas entre ellos y muy poco buen rollo.

3- El tiempo para crear sus modelos. Mientras que en ‘Maestros de la costura’ los tiempos siempre son muy ajustados (las pruebas duran entre 90 y 150 minutos), en ‘Next in fashion’ tenían 2 días para diseñar y confeccionar sus propuestas.

Aquí es cierto que cada formato tiene sus peculiaridades pero, no estaría mal que los aspirantes del programa de La 1 contaran con algo más de tiempo para mostrarnos prendas dignas de un espacio de moda.



4- La pasarela. Sin duda es el punto fuerte de ‘Next in fashion’: el desfile final. Siempre vemos el resultado de los diseños sobre una pasarela. Es el reconocimiento al trabajo de los concursantes, el paso final. El veredicto sobre los maniquís en ‘Maestros de la costura’ se me queda corto. Un programa de moda necesita una pasarela.

5- La edición. Aquí ya entramos en terreno más delicado, ya que es cierto que cada formato apuesta por un montaje propio. Echo en falta en ‘Maestros de la costura’ el dinamismo que hay en ‘Next in fashion’, pero esto también tiene mucho que ver con la duración de cada episodio (no es lo mismo 40 minutos de programa que 2 horas y media)

‘Next in fashion’ consigue mantener el interés durante toda la emisión. Introduce las historias personales de los concursantes muy bien hiladas y no se hace pesado ni aburrido en ningún momento.

‘Maestros de la costura’ llega a hacerse demasiado largo y lento en muchos momentos.

Lo que sí me gusta de ambos formatos son los presentadores y jueces. En el caso de ‘Next in fashion’ se nota que Alexa Chung y Tan France están a gusto el uno con el otro y hacen un equipo perfecto, ofreciendo muchos momentos divertidos. Además, la colaboración de diferentes jurados en cada entrega le aporta frescura.

En ‘Maestros de la costura’ creo que también la presentadora, Raquel Sánchez Silva, y los jueces (Lorenzo Caprile, Maria Escoté y Palomo) hacen un buen equipo y un buen trabajo.

En resumen, no te puedes perder ‘Next in fashion’. Esta apuesta de Netflix puede ser una gran opción para ver durante el confinamiento. Sin duda nos quedan muchas horas por delante para estar en casa y la tele nos puede ayudar a entretenernos. Así que si tu televisión se te queda pequeña es hora de analizar qué tele comprar y qué programas elegir para sobrellevar mejor los largos días de cuarentena provocados por el coronavirus. Aquí te dejamos dos opciones para convertir tu salón en un taller de moda: ‘Maestros de la costura’ y ‘Next in fashion’