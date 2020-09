Pocas novelas han dado para hacer una serie de películas tan larga como la de James Bond. Esta historia sobre un espía ficticio del servicio secreto británico, originaria de las novelas de Ian Flemming, ha perdurado a lo largo de la historia y ha cautivado al público generación tras generación.

Desde que se estrenó la primera película han pasado más de 50 años, y como es de esperar, son varios los actores que han protagonizado cada una de las más de 20 películas desde que comenzó la saga. Algunos ya conocidos, otros gracias a la saga se hicieron famosos, los diferentes James Bond a lo largo de la historia han ido cambiando con el tiempo y se han ido adaptando a los tiempos y circunstancias. Desde el más elegante y conquistador, hasta el más robusto y temerario, todos y cada uno de ellos han aportado al agente 007 lo que le hacía falta para ser especial y único.

La lista de los actores que han encarnado al agente más conocido de la historia empieza así:

Sean Connery (1962-1971): el primer actor en encarnar el papel del agente 007 allá por el año 1962, quien rodó un total de seis películas que le hicieron saltar a la fama y ganar, entre otros, un premio en los Globos de Oro en 1996. Este conocido actor escocés cautivó a todos los públicos, en concreto al femenino, pues fue nombrado en muchas ocasiones como el hombre más atractivo del planeta, quien siguió con su carrera cinematográfica durante muchos años y cumplió hace poco 90 cumpleaños.

George Lazenby (1969): sucesor de Sean Connery, fue descubierto por el director en una barbería y consiguió el papel debido a su físico corpulento, pero solamente rodó una película como agente 007.

Roger Moore (1973-1985): aunque fue realmente el tercer James Bond de la historia, es considerado por la mayoría como el sucesor oficial de Sean Connery y es, además, el actor que más películas de la saga rodó de todos. El actor londinense le aportó un toque de humor al personaje del agente 007 y consiguió afincarse como protagonista en un total de siete películas.

Pierce Brosnan (1995-2002): el actor de origen irlandés protagonizó cuatro películas como agente 007 y recibió en 2003 un premio de la Reina Isabel II por su gran contribución a la industria del cine británico. Pierce Brosnan le aportó un toque de elegancia al agente Bond y consiguió que a lo largo de las películas pareciera que el tiempo no pasara.

Daniel Craig (2006-2020): aunque no sea el actor que más películas haya rodado hasta el momento como 007, Daniel Craig es el que más años lleva interpretando a James Bond en la gran pantalla hasta la actualidad. El James Bond del siglo XXI, de origen inglés, es también conocido por haber puesto su vida en riesgo durante algunos de los rodajes de las películas.

Y no es de extrañar, porque muchas de las escenas presentes en las películas del agente 007 son muy arriesgadas, con saltos desde las alturas, disparos, por tierra, mar y aire y donde las explosiones no faltan. Sin embargo, no todo son peligros, porque también hemos visto al agente 007 en escenas románticas, cómicas y de juego. Y es que han sido muchas las escenas que hemos visto del famoso espía en los salones de juego. Escenas como en la famosa película del Dr.No en la que el señor Bond está concentrado en el clásico juego de la ruleta que tanto se puede disfrutar hoy en las redes. Sin embargo, el agente Bond no puede permitirse despistes, ya que incluso en una sala de juegos puede acechar el peligro y tiene que actuar de forma rápida y decidida. Por eso entre carta y carta, guarda no solo un as, sino una pistola debajo de la manga.

Las películas de James Bond no pasan de moda ni siquiera con el paso de los años, y cada una de ellas, al igual que sus protagonistas, tiene algo especial y único que las hace tan conocidas. Son sin duda alguna un clásico del cine internacional e imposible de reemplazar; ¿cuál es tu favorita?