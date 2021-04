Este sábado 17 de abril, ‘La casa en la colina’, estreno en el Multicine de Antena 3

16:00 horas

Sinopsis de ‘La casa de la colina’:

Megan trata de recuperar las riendas de su vida tras el accidente sufrido años atrás y en el que su marido y su hijo fallecieron. Su hermano le propone vivir con él en la casa de la colina. Pero a su llegada, extrañamente ha desaparecido. Megan no tiene más remedio que denunciar su desaparición.

Título Original: HOUSE ON THE HILL, THE / País: EE.UU. / Int.: SAMAIRE ARMSTRONG, ROB MAYES/ Dctor.: NADEEM SOUMAH/ Año: 2020