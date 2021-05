¿Cuántos capítulos tiene ‘Love is in the air’, la serie turca de Divinity?

La exitosa serie turca de Divinity 'Love is in the air' tiene en su metraje original 39 capítulos en la primera temporada y se grabará una segunda con 13 episodios más. Como saben los seguidores de las series turcas, las cadenas españolas modifican la duración de los capítulos para adaptarlas a sus parrillas y a la audiencia de España.