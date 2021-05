¿Cuántas temporadas tiene ‘Love is in the air’?

La versión original de 'Love is in the air' de Divinity está formada, de momento, por dos temporadas. A lo largo de 2021 se grabará la segunda temporada y se estrenará en junio en FOX Turquía.