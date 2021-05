Amazon Prime Video ha anunciado los nombres de los concursantes que participarán en Celebrity Bake Off España, la glamurosa versión del concurso de televisión que busca al mejor pastelero y que contará con 12 rostros muy reconocidos en España que nunca se han enfrentado antes en una cocina. El nuevo programa Amazon Original, adaptación del famoso formato de Love Productions The Great British Bake Off, licenciado por BBC Studios Distribution, presentado por Paula Vázquez (Fama: ¡a Bailar!, Pekín Express) y Brays Efe (Paquita Salas, Orígenes Secretos), se estrenará en exclusiva en Prime Video en España.

Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Iturralde González, Paula Gonu y Joan Capdevila, se unirán a Esperanza Aguirre y Esty Quesada, previamente anunciadas como concursantes de este nuevo programa Amazon Original.En Celebrity Bake Off España, los 12 concursantes se disputarán cada episodio el premio al mejor pastelero amateur del país. Bajo la atenta mirada de dos jueces expertos, Clara Villalón (Chef, consultora gastronómica y autora de El Club del Cupcake) y Frédéric Bau (maestro chocolatero, reputado pastelero, director de L’Ecole du Grand Chocolat y autor de Au coeur des saveurs) deberán demostrar que son capaces de alcanzar el nivel establecido por Celebrity Bake off y, cada semana, el peor de los concursantes tendrá que despedirse de la carpa más famosa de la repostería.