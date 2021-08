Si no estás en casa, vas de vacaciones o no sintonizas un canal concreto en tu televisión, recuerda que ahora puedes disfrutar de tus programas, espacios y formatos favoritos y ver la tv online desde cualquier lugar sin complicaciones.

De hecho, puedes ver todos los canales de tv de España de forma online, fácil y gratis. Y todo sin necesidad de tener a mano un televisor. Una nueva manera de disfrutar de tus programas favoritos en directo estés donde estés, con la misma calidad de vídeo y audio.

Solo necesitas un ordenador, una tablet o un móvil y tu conexión a internet para disfrutar de más de 100 canales de televisión en directo gratis y de forma 100% legal.

Además, tendrás a un clic toda la programación de tu canal favorito. Desde tv generalista como TVE, Antena 3, Cuatro o laSexta hasta canales temáticos como Divinity, Canal Cocina, Dmax, Neox, Nova, FDF, Energy, Be Mad, Comedy Central, TNT, Odisea, Paramount, MTV, Euronews, Eurosport, Gol TV… canales infantiles como Clan, Disney Channel, Nickelodeon, Boing o canales regionales como Canal Sur, Telemadrid, TPA, 7RM o TV Galicia entre muchos otros.

Lo mejor de todo es que para ver tv online no es necesario registrarse ya que la mayor parte de las cadenas ya están adaptadas a Internet y disponen de un navegador en doble formato, tanto Flash como HTML5. Y no importa el navegador que uses (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge) porque todos te permitirán ver tus programas favoritos sin problema.

Solo tienes que acceder a una dirección url y darle al play. Así de fácil tendrás acceso a la televisión 24 horas al día y 365 días al año desde tu dispositivo. Tu, tu familia y tus amigos no volveréis a perderos ese espacio que tanto os gusta. Además, puedes conectarte desde diferentes dispositivos para que cada uno vea su programa preferido y evitar las peleas por el mando de la televisión.

En cuanto a los canales de pago, sí debes saber que estas páginas para ver televisión online no ofrecen acceso gratuito. Para poder verlos necesitarás una suscripción (vamos, el pago de la cuota mensual correspondiente) para poder visualizar su contenido desde cualquier dispositivo online y en directo.

Así que si este verano no quieres perderte Supervivientes 2021, La Voz Kids, Mask Singer, los Juegos Olímpicos, los informativos de cadena preferida, tu serie turca favorita, la serie de dibujos infantiles que les encanta a tus hijos, los magazines de verano o cualquier película, ya conoces otra forma de disfrutar la tv online desde tu terraza, desde un hotel, desde la playa, desde el chiringuito, desde el camping o a la orilla de un río.

El consumo de televisión en internet es una tendencia al alza por su flexibilidad y su facilidad para encontrar y ver aquellos programas que más nos gustan. Y aunque hasta ahora se utilizaba internet para ver espacios bajo demanda, cada vez son más los usuarios que se conectan para ver la televisión en directo. Porque es fácil, rápido y gratis.