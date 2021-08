La película Donde caben 2 fue estrenada el 30 de julio de 2021. Es una comedia española que muestra las situaciones descabellas de varias parejas. Es dirigida por Paco Caballero y actuada por elenco excepcional: Raúl Arévalo, Ernesto Alterio, Anna Castillo, María León, Pilar Castro. Todos le dan vida a las escenas de sexo y las relaciones abiertas sin tabú.

El mundo del swinger con humor

La comedia Donde caben 2 revela un espacio desinhibido y fuera de las normas tradicionales de una pareja, del amor y del sexo. En este espacio no existen los perjuicios ni las ganas de dejar de jugar en el mundo swinger, todo con un toque de humor.

Una serie de parejas se atreven a visitar un club de swinger (Club Paradiso) y disfrutan del máximo placer en orgías, juegos sexuales y juguetes para adultos. Son escenas bastante divertidas, ideales para que las parejas inventen en el sexo y hablen sobre lo que les gusta, e incluso para experimentar con algún juguete sexual.

¿De qué trata la película?

El ambiente de estas escenas es propio de personajes que atraviesan momentos de drama, desinhibición y diversión. Viven increíbles experiencias sexuales en el Club Paradiso, ligadas al amor durante una noche hasta la mañana siguiente. E iremos viendo la travesía de todas estas partes.

La película tiene varios episodios que se conectan entre sí; en uno de ellos aparece una novia desesperada porque perdió su anillo de compromiso en una noche de locura. Mientras tanto, una pareja queda atrapada en la rutina de siempre, el sexo ya no es lo mismo y quieran probar una noche de desenfreno y pasión. También forman parte de la historia 2 primos que no se ven desde la infancia y un grupo de amigos que quieren experimentar en la sexualidad, y no hay mejor lugar que el club de swinger.

La historia de cada uno de los personajes (y parejas) se entrecruzan. Todos llegan a un gran final feliz que muchos no esperarían.

Los juguetes sexuales como parte de la película

La película engancha al público desde que comienza, gracias a momentos dramáticos, desesperados, divertidos y muy íntimos a medida que transcurren los episodios. Durante la noche en la que descubre qué va a pasar con sus vidas en el Club Paradiso, ocurren situaciones que nunca se imaginaron. Los juguetes sexuales se unen a la fiesta y como espectadores no perdemos detalle de los encuentros.

Los juguetes como dildos, consoladores y vibradores que cobran protagonismo en las escenas de sexo son de viveshop.com. Podremos ver todos estos juguetes “en acción” de primera mano y de una vez conocer cómo funcionan. Este agregado es más que bienvenido por la película y por el público.

La naturalización del sexo con sus diferentes sus prácticas sexuales

Esta historia trasmite la empatía y tolerancia del sexo con mucha diversión, una intimidad abierta sin tapujos ni perjuicios. Refleja la aceptación, tolerancia y respeto de la actividad sexual libre de forma divertida, siendo una modalidad distinta del amor tradicional. La película recopila una esencia cómica y erótica de la actividad sexual totalmente desinhibida y divertida, con varios puntos de vista y distintos tipos de parejas.

El ambiente swinger: la liberación sexual

Donde caben 2 tiene una dirección artística que sabe cómo recrear un auténtico espacio para los swingers. Las escenas son variadas tanto como los personajes que aparecen en la trama, cada historia le saca provecho a su escena con la decoración y la banda sonora que acompaña la liberación sexual. Es una invitación a la reflexión para validar las prácticas sexuales que están fuera de los convencionalismos morales. Más allá de solo entretener, es una ventana también educativa respecto a una educación sexual que está dirigida completamente hacia el pleno disfrute.