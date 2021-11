Una exótica isla del golfo de Esmirna será el escenario de una imprevista historia de amor: la de dos jóvenes completamente opuestos entre sí. La estambulita Haziran, que llega a este paraíso natural para comprar unas tierras, y Poyraz, un isleño aferrado a sus orígenes que se niega a vender. Ambos son los protagonistas de ‘Ada Masali: El cuento de la isla’, nueva ficción de Divinity. El canal femenino emitirá sus episodios en tira diaria de lunes a viernes antes de la emocionante recta final del fenómeno ‘Love is in the air’.

‘Ada Masali: El cuento de la isla’ está formado por 21 capítulos de 130 minutos en su versión original. En Divinity los capítulos duran unos 40 minutos por lo que la serie tendrá más episodios.