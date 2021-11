En el mundo actual del vídeo, cada vez más importante, conseguir el mayor número de visualizaciones en YouTube debería estar en la cima de las prioridades de todo comercializador de contenidos (si no en la cima).

Antes de que digas nada, permíteme decir algo obvio: no puedes conseguir suficientes vistas solo. Si no tiene prisa por dedicar tiempo y recursos a un canal que no está proporcionando el retorno de la inversión adecuado, sepa esto: no está solo. Muchos profesionales del marketing, presionados por cumplir los objetivos a corto plazo, optan por abandonar YouTube e invertir todo lo que tienen en búsquedas de pago y publicidad en redes sociales.

Tenemos que aceptar la dura verdad: sin un buen número de clientes potenciales deseosos de sumergirse en su embudo de ventas, no podrá alcanzar sus objetivos de forma consistente a largo plazo.

Debe crear contenidos que difundan su empresa y construyan una imagen convincente de su marca.

La situación actual con la crisis del coronavirus ha dificultado mucho el proceso de venta, pero por otro lado ofrece una gran oportunidad para centrar sus esfuerzos de marketing en esta fuente inagotable de clientes potenciales.

Tener un gran número de visitas en el canal es muy agradable. Y es aún más bonito cuando crecen. Para disfrutar de este efecto, puedes utilizar servicios de pago y ganar reales visitas, likes y suscriptores para tus vídeos de YouTube en https://lowcostsmm.com/es/. Los chicos lo hacen de forma baratos y sin penalizaciones, y con cargos mínimos.

Aquí tienes 11 consejos que te ayudarán a conseguir más visitas en YouTube este año:

Haz un contenido único.

Piensa en términos de series más que de vídeos individuales.

Entra en la optimización de los motores de búsqueda.

Manténgase en contacto con otros creadores de contenidos.

Utiliza tarjetas y tapones.

Acompañe cada vídeo con una entrada en el blog.

Añade marcas de tiempo a la descripción del vídeo.

Utiliza las redes sociales.

No escatimes en miniaturas.

Piensa bien en los títulos.

Hacer un contenido único

Cree un buen contenido. Contenido que nadie más que tú hace

Este es un punto crucial, por lo que este consejo va por delante de todos los demás. Si te fijas bien (en realidad no hace falta que te fijes tanto), puedes encontrar fácilmente un montón de formas nefastas y deshonestas de estafar las visitas a YouTube.

La mejor manera de conseguir muchas visitas es crear vídeos que la gente quiera ver y, sobre todo, que los vea hasta el final. En resumen, todo es cuestión de valor. Si no estás preparado para proporcionarlo a tus espectadores, no estás hecho para el marketing de contenidos.

YouTube, al igual que su empresa matriz Google, es esencialmente un motor de búsqueda. ¿Y para qué, amigos, sirve un motor de búsqueda? Dirigir a los usuarios al mejor contenido que se ajuste a la consulta. Por eso Google aconseja constantemente a los optimizadores de motores de búsqueda (SEO) que se centren en crear valor para los visitantes de su sitio web. Y YouTube no es diferente en este sentido.

Hable con sus clientes. Averigüe qué es lo que les quita el sueño. Utiliza eso en tus vídeos.

Piensa en términos de series y no de vídeos individuales

Muchos creadores de contenidos organizan sus vídeos en listas de reproducción. ¿Por qué lo hacen?

La explicación es sencilla: si haces clic en un vídeo que forma parte de una lista de reproducción, el siguiente vídeo de la misma se iniciará automáticamente cuando el anterior haya terminado. Como resultado, el espectador puede ver varios vídeos relacionados sin tener que mover un dedo. En consecuencia, el sitio está en ventaja, ya que conduce a un aumento de sus ingresos publicitarios. Pero tú también sales ganando, ya que consigues más participación de los espectadores y más visitas.

Ni que decir tiene que no debes crear listas de reproducción gigantescas formadas por un montón de vídeos sin relación entre sí. Esto sólo alejará a cualquier usuario normal. En su lugar, recomiendo hacer una lluvia de ideas sobre el contenido que tienes en YouTube, no en términos de vídeos individuales, sino en términos de crear series. De este modo, a medida que pase el tiempo y se cree más contenido, le resultará mucho más fácil componerlo en listas de reproducción lógicas. Sus espectadores se beneficiarán de una secuencia de vídeo agradable e inteligentemente organizada, y usted se beneficiará de un pico de visitas. Un beneficio para todos.

Este es un ejemplo de marketing de una academia de béisbol, centrado en la creación de varias selecciones temáticas: una sobre lanzamientos, otra sobre bateo, otra sobre el juego en el campo, etc.

Estudiar la optimización de los motores de búsqueda

Siempre que tengas también una cuenta de Instagram, puedes utilizar este recurso para dar vida a tu feed de vídeos. Para ello existe una herramienta independiente para los perfiles de YouTube: https://capitansmm.com. Es fácil de usar y te permite conseguir likes, visitas, seguidores, bots, comentarios de diversa índole a un bajo precio.

YouTube es un motor de búsqueda. Y al igual que cualquier otro motor de búsqueda, YouTube utiliza un conjunto de señales de clasificación para organizar los resultados de búsqueda. Entender las principales señales de este tipo y cómo tratarlas es crucial para aumentar sus puntos de vista.

En primer lugar, necesitará palabras clave. Sin palabras clave específicas, no hay nada que optimizar. Una vez que hayas hecho una lista de los temas que te gustaría tratar (¡teniendo en cuenta la preparación de una selección!), sigue adelante y escríbelos -uno por uno- en la barra de búsqueda de YouTube. Como probablemente hayas visto muchas veces, el servicio generará una lista de consultas sugeridas como respuesta. Cada uno de ellos es algo en lo que los usuarios reales se han interesado una y otra vez. En otras palabras, ¡todas estas sugerencias son una gran base para la concordancia de palabras clave!

Es importante señalar que algunas palabras clave son más competitivas, es decir, más difíciles de clasificar que otras. Con el software gratuito de análisis de palabras clave de WordStream, puede hacerse una idea de la competitividad exacta de sus palabras clave. Aunque la herramienta extrae los datos de Google y Bing en lugar de los de YouTube, no deja de ser una forma eficaz de evaluar el nivel de dificultad al que tendrás que enfrentarte. También recomendamos usar el plugin VidIQ para monitorear el tráfico de la competencia/palabra clave.

Una vez que tenga sus palabras clave en orden, es el momento de la optimización SEO. Hagamos un rápido recorrido por las principales señales de clasificación de YouTube que debes tener en cuenta.

Optimización SEO de los titulares

A la hora de decidir dónde colocar tu contenido en los resultados de una consulta concreta, YouTube se fija en una serie de atributos, el más importante de los cuales es el título del vídeo. En pocas palabras, si quieres que tu vídeo se posicione para una determinada palabra clave, ésta debe aparecer en el título, preferiblemente al principio. Hay pruebas anecdóticas que sugieren que un titular que comience con la palabra objetivo puede conducir a un cierto aumento de las clasificaciones.

Tenga en cuenta que el título debe contener algo más que la clave. La clasificación es importante, pero no es una garantía de clics. Más adelante en esta guía hablaremos de cómo elegir los títulos más atractivos para los usuarios.

Optimización SEO de las descripciones

El segundo atributo que hay que optimizar es la descripción del vídeo. Aunque no es tan importante como el título, su descripción se tiene en cuenta a la hora de organizar los resultados de búsqueda. Asegúrese de que la palabra clave (o la frase) aparece al menos una vez.

Recuerde, sin embargo, que hay una gran diferencia entre centrarse en un tema y sobrecargar de palabras clave su texto. Es importante mencionar tu palabra clave y mostrar a YouTube su relevancia, pero no repetir lo mismo una y otra vez, convirtiendo la descripción en una auténtica basura.

Optimización SEO de las etiquetas

Lo último que me gustaría mencionar antes de pasar al cuarto consejo es el uso de etiquetas. A diferencia del título y la descripción, tus etiquetas son invisibles para los usuarios de YouTube (excepto para aquellos que utilizan una extensión especial del navegador Chrome como vidIQ). Etiquetar su vídeo es opcional, pero debería hacerse por todos los medios, ya que es una forma sencilla y segura de anclar aún más la relevancia de su contenido en los algoritmos de YouTube.

Como puede ver en el ejemplo anterior, se recomienda utilizar etiquetas para orientar su palabra clave principal así como sus variaciones cercanas. Esto le ayudará a posicionarse en las búsquedas que, aunque no contengan su palabra clave al pie de la letra, reflejen el mismo mensaje.

Mantener el contacto con otros creadores de contenidos

El hecho de que tú y algún otro creador de contenidos estéis compitiendo por la atención de la misma audiencia no significa que vuestra relación tenga que ser necesariamente adversa. Al contrario, te aconsejamos que tengas una relación simbiótica, que os beneficie a los dos. Ten en cuenta que los objetivos finales del marketing de contenidos en YouTube son crear valor para los espectadores y aumentar el número de clientes potenciales. Su capacidad para conseguirlos no se ve disminuida en absoluto por tener un competidor.

Pero, ¿cómo conseguir más visitas al interactuar con un autor que se dirige al mismo público? Muy sencillo: mediante la cocreación de contenidos. Por ejemplo, si aparece como estrella invitada en uno de los vídeos de su competencia, se beneficiará de la exposición a un grupo de usuarios que quizá no hayan conocido su marca anteriormente. El competidor se beneficiará del tráfico adicional generado como resultado de sus esfuerzos por promocionar ese vídeo ya. Al mismo tiempo, los usuarios de YouTube podrán disfrutar de un contenido excelente. Todos ganan en este escenario.

Utilizar tarjetas y terminar con los salvapantallas

El tiempo de visualización es un indicador muy claro de la participación del espectador. En general, cuanto más tiempo vea alguien tu vídeo, más interesado estará en lo que tienes que decir. Una vez que una persona ve su contenido, muestra el deseo de ver más y más. Por eso, nuestra quinta táctica para aumentar las visitas se basará en las ventajas de utilizar tarjetas y salvapantallas finales. Veamos brevemente cada una de estas características.

Tarjetas

Una tarjeta es una notificación similar a un banner que aparece en la esquina superior derecha de su vídeo e informa a los espectadores de la disponibilidad de contenidos similares. Es una forma sencilla y eficaz de aprovechar la alta participación de los usuarios y promocionar otro vídeo al mismo tiempo, sin comprometer la calidad de la experiencia del espectador.

Cada una de estas tarjetas puede ser comparada con un enlace interno en cualquiera de sus blogposts. Sí, por un lado parece autopromoción, pero por otro, estás dirigiendo a tus espectadores a un contenido del que pueden beneficiarse. Otra vez se gana.

Fin de los salvapantallas

Las tapas, al igual que las tarjetas, están diseñadas para dirigir a los espectadores más interesados a contenidos relacionados. Como su nombre indica fácilmente, aparecen al final del vídeo.

Además de promocionar uno o dos vídeos, sugiero utilizar un salvapantallas final para animar a los espectadores a suscribirse a tu canal. Cuantos más suscriptores tengas, más personas serán notificadas cuando subas un nuevo vídeo.