La canción que puedes escuchar en el anuncio de las Nuevas WOW Burgers de VIPS es “Take it to the Top” de la cantante israelí Ofri Brin.

