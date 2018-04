Desde que Netflix adquiriera los derechos de emisión de ‘La Casa de Papel’, la serie que se emitió en Antena 3 el año pasado está gozando de gran popularidad en todo el mundo. Tanto es así que Netflix ha confirmado que se encargará de producir y emitir la segunda temporada de la ficción protagonizada por Úrsula Corberó.

Atresmedia tiró la toalla tras el bajón de audiencias en la segunda mitad de la primera temporada de ‘La Casa de Papel’. De todos modos, anunció anteriormente que constaría de una sola temporada, aunque no sería la primera vez que se saltan a la torera esta decisión y deciden alargar el chicle. Sin embargo, los usuarios de Netflix han quedado prendidos, y cada vez son más los espectadores y países que se están sumando a la serie de moda.

El éxito de ‘La Casa de Papel’ ha traspasado fronteras, de hecho ha sido un boom en países como Argentina o Brasil, mientras que en España no pasó del 12,1% de share en su episodio final, emitido a través de Antena 3. No es la primera vez que una serie nacional triunfa en el extranjero, pasó recientemente con ‘El Ministerio del Tiempo’, que también ha resurgido gracias a Netflix, aunque todavía no se ha confirmado la esperada cuarta temporada, que podría venir también de la mano de la plataforma, que emite actualmente la serie de Javier Olivares en 190 países.

No es algo nuevo

La exportación de series españolas no es una moda, viene ocurriendo desde hace décadas. Empezó con ‘Médico de Familia’, y más tarde volvió a llamar la atención con el triunfo de ‘Los Serrano’ en la televisión serbia, por ejemplo. Además, otros países como Italia, República Checa o Portugal hicieron sus propias adaptaciones de la serie de Antonio Resines y Belén Rueda. Por su parte, ‘Los Hombres de Paco’ también se adaptó en Rumanía, y gozó de buena salud en otros países de Europa del Este.

No nos vamos muy lejos, porque en Polonia fue todo un éxito ‘Aída’. La comedia de Carmen Machi tuvo su propia adaptación en la televisión polaca, cambiando el Bar Reynolds por el Bar Nora, entre otras variaciones que se vieron obligados a hacer para adecuarse al humor de la sociedad polaca.

Unas de las más vendidas en la historia han sido ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘Cuéntame Cómo Pasó’. Antes de la llegada del todoterreno Netflix, la comedia de Antena 3 ya fue vendida a unos 30 países, y especialmente en Grecia tuvo unas audiencias envidiables. Esta serie ha sido emitida también en otros continentes, por ejemplo, en México se tituló “Vecinos”.

La historia de España también llama la atención de muchos curiosos extranjeros, por eso ‘Cuéntame Cómo Pasó’ se sigue exportando. Es cierto que Latinoamérica es un mercado muy llamativo para las series nacionales, pero el drama de los Alcántara ha llegado a otros territorios como Estados Unidos o Canadá, en el primero se ha emitido a través del canal público dirigido a los espectadores latinos, PBS.

Las que están por venir

Lo más ambicioso de la exportación es que haya países interesados en adaptar el producto. Ya ocurrió con ‘Los Misterios de Laura’, en la que puso el ojo ni más ni menos que la industria hollywoodiense. Por la misma situación pasó la catalana ‘Polseres Vermelles’; y con polémica incluida hicieron algo parecido en Estados Unidos con ‘El Ministerio del Tiempo’ y su supuesto plagio que sigue en emisión en la NBC.

Surgieron algo más que rumores acerca de la adaptación de ‘Motivos Personales’, con el sello de Ellen Pompeo, y probablemente protagonizada por ella misma, encarnando a Natalia Nadal, como hiciera en su día Lydia Bosch. No se ha sabido más sobre el proyecto, pero sería una gran noticia para los seguidores del thriller de Telecinco.

Recientemente anunciaron que ‘Sé Quién Eres’ tendrá su versión estadounidense, bajo el título ‘I Know Who You Are’. Esperemos que esta vez no se quede en una mera suposición, o que no se quede por el camino, y terminen dando luz verde a este proyecto que revitalizaría un poco más la ficción española.