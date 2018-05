La música y la banda sonora de las series de televisión se han convertido en una parte fundamental para promocionar y enganchar a los espectadores. Y en los últimos meses hemos visto varias canciones que, merece la pena tener en cuenta en nuestra lista de ‘Canciones de la tele’.

1- Vis a Vis: ‘Hay algo en mí’ de Miriam Rodríguez

De Operación Triunfo 2017 a interpretar la música de cabecera de la tercera temporada de ‘Vis a Vis’, la ficción carcelaria protagonizada por mujeres que se emite en Fox. Miriam Rodríguez, tercera finalista del exitoso talent show de TVE, ha estrenado recientemente su videoclip ‘Hay algo en mí’. Compuesta por ella misma, habla sobre la valentía, la libertad y la necesidad de las mujeres de romper barreras. “Hay algo en mí, que no van a quitarme… Soy mujer, no pertenezco a nadie… y aún sigo aquí dispuesta a levantarme” son algunas de las frases que interpreta Miriam Rodríguez y que puedes escuchar aquí:

Pero no podemos hablar de ‘Vis a Vis’ sin nombrar el éxito musical de Cecilia Krull, con Agnus Dei, cabecera de la primera etapa de la serie:

2- La casa de papel: ‘My life is going on’ de Cecilia Krull

No dejamos a la cantante Cecilia Krull porque suyo es el tema de la serie ‘La casa de papel’ de Atresmedia. Con la canción ‘My life is going on’ Krull, toda una referencia en el jazz vocal, ha llegado a muchos espectadores. No obstante, ‘La casa de papel’ se ha convertido en un éxito y con ella, el tema de Krull, cargado de fuerza y misterio. La mejor compañía para una ficción trepidante:

‘La casa de papel’ nos deja además otro tema con gancho y personalidad: ‘Toda la vida’ de Fuel Fandango, que sirvió de promoción para la segunda temporada de la serie:

3- Fugitiva, con Ana Guerra

Su paso por la Academia de Operación Triunfo ha resultado ser todo un éxito. Ana Guerra, además de cantar con Aitana uno de los hits del momento ‘Lo malo’, interpreta también el tema de la cabecera de la serie ‘Fugitiva’ de TVE. La ficción, protagonizada por Paz Vega, cuenta con la “fuerza y la ilusión” de la cantante canaria. Una letra con un punto de vista feminista: “Rompo cadenas… mis pasos son firmes”.

4- Fariña: Iván Ferreiro

Nuestro repaso por las canciones de las series de televisión más actuales tenía que hacer una parada en la serie ‘Fariña’ de Atresmedia. El gallego Iván Ferreiro (durante muchos años al frente de la banda ‘Piratas’) interpreta la sintonía de cabecera de la ficción que narra la historia del narcotráfico en Galicia durante los años 80 y está protagonizada por Javier Rey como Sito Miñanco.

Ferreiro compone por primera vez en gallego y suena así de bien:

Y hasta aquí el repaso a canciones que han marcado grandes momentos en la televisión estas últimas temporadas. ¿Con cuál te quedas?

