‘The Last Original Gansgter’ tiene 10 capítulos en su primera temporada.

The Last Original Gansgter es una comedia protagonizada por el actor y humorista Tracy Morgan que ya ha sido renovada por una segunda temporada.

Tracy Morgan interpreta a Tray, un gánster de Brooklyn que es puesto en libertad por buena conducta tras 15 años de cárcel, y descubre que el barrio y la vida que recordaba han cambiado radicalmente en todo este tiempo. Su Brooklyn suburbano de clase obrera ahora es un barrio gentrificado de lo más cool y su antigua novia Shay (Tiffany Hadish) se ha casado con un tipo blanco muy majo que le ayuda a criar a sus dos hijos que, curiosamente, se parecen mucho a Tray. Ahora, su objetivo es encontrar la manera de reconectar con este nuevo universo desconocido.

Tracy Morgan (Brooklyn, Nueva York, 1968) es un actor nominado en dos ocasiones a los premios Emmy que saltó a la fama gracias al mítico programa de humor Saturday Night Live, en el que participó durante ocho temporadas. En cuanto a series de televisión, su trabajo más recordado fue en la serie Rockefeller Plaza (30 Rock), que se desarrolló durante siete temporadas. The Last Original Gangster es el esperado y exitoso regreso de Morgan a la televisión tras el accidente de tráfico sufrido en 2014 que casi acaba con su vida.

El reparto de la serie se completa con Tiffany Hadish (Keanu), Allen Maldonado (Black-ish), Cedric the Entertainer (La barbería), Taylor Mosby (Mentes criminales), Dante Hoagland (The New Edition Story) y Ryan Gaul (Por la cara). La serie es una creación de John Carcieri y Jordan Peele (Déjame salir).