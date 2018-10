Tras un mes de convivencia, los concursantes de ‘GH VIP 6’ parece que se han posicionado en uno de los bandos que tienden a crearse en el reality show de Telecinco. Pero no es esta la única trama que ha generado contenido en las primeras semanas, vamos a desmenuzar las historias más potentes de este tercio del concurso.

Todos contra Miriam

O Miriam contra todos, dirían algunos. Desde fuera la cosa está clara, y Miriam es insoportable en muchos aspectos, pero la mayoría de veces lo hace porque sus compañeros han decidido que ella sea el puching ball de la edición. Todo empezó con sus problemas personales con Mónica Hoyos, pero se han extendido a toda la casa, gran parte de la culpa es del propio programa que metió a Saavedra tres días después de empezar el concurso, con el único fin de reforzar el debate de Sandra Barneda.

La otra culpable es Mónica, que se ha encargado de envenenar a toda la casa con cápsulas de rencor hacia Miriam, tanto antes de entrar como una vez dentro. De hecho, ya se encargó de confirmar que iba a “sufrir” ahí dentro, y se alegra de verla sola, algo que Miriam lleva muy bien, y todavía repatea más al grupo mayoritario de la casa.

Ovejas descarriadas

Algunos participantes tímidamente van tomando posición y demostrando que no quieren seguir al rebaño que tiene como pastora a Mónica Hoyos. El Koala fue el primero en mostrar su apoyo a Miriam, y juntos han formado un tándem memorable cuidando a los animales. Más tarde se uniría Verdeliss, cada vez más quemada por el discurso de Hoyos y Makoke, a las que parece molestar que se les lleve la contraria en directo.

Ángel Garó es un poco veleta, tan pronto le vemos charlando en el mismo grupo que Miriam toda la semana, como le mete puntos en la nominación. A pesar de todo, es el que menos veces ha nominado a la peruana, como pasó con Aramis al principio, pero desde que perdió el alma parece que el “diablo de los cojones” se metió en su cuerpo. Al último que hemos visto un atisbo de defensa hacia Miriam ha sido Darek, aunque ella no necesita defensores, lo ha demostrado.

El nefasto concurso de Suso

Hasta sus propios compañeros de la cadena están alucinando con lo mal que está llevando Suso este reality. Desde el principio se las ha dado de experto, intentando adivinar lo que estaba ocurriendo fuera, forzando relaciones y conversaciones para crear el contenido del que tanto habla, y por si esto fuera poco, ha sido el primero en reventar al ver que su enemiga se salva semana tras semana. Incluso su novia, o lo que sea, ha leído mejor el concurso que el supuesto experto, Aurah se ha quitado a tiempo del machaque hacia Miriam.

El arrime a la Pantoja

Isa Pantoja fue la primera expulsada de la edición, aunque probablemente se lo merecía más cualquiera de los que no estaban nominados, pero le tocó enfrentarse a dos pesos muy pesados, Miriam y Koala. Dentro de la casa, Isa no hablaba tanto como en plató, así que su expulsión ha sido para bien, así ha podido entrar en juego Omar, su ahora ex, que se metió con mucha ira en la casa tras ver el supuesto edredoning entre Isa y Asraf.

En cuanto se metió Omar en ‘GH VIP’ hizo buenas migas con Asraf, este último se bajó los pantalones y no tardó en echar mierda sobre Isa, diciendo que no le contó que tenía novio, cuando toda la casa conocía a Omar por las referencias de la pequeña Pantoja. La protagonista en este crucigrama del amor es Techi, ella misma lo ha decidido, después de dejar a su novio en el confe porque quería tener vía libre con Tony, va y se enrolla con el ex de la que fue su “mejor amiga de 15 días”, y lejos de arrepentirse repite, no sin antes visitar a Asraf en la ducha. Todo el juego de Techi es muy forzado y chabacano, pero de lo burdo que es parece fantástico, de película chunga.

Con la cocina hemos topado

Ángel Garó se ha hecho cargo de la cocina desde el primer momento, esto le ha llevado a obsesionarse por la racionalización de los alimentos, y le ha costado alguna que otra bronca. Por ejemplo, Asraf no está dispuesto a cambiar sus hábitos y pide que le hagan una comida aparte, algo a lo que obedece Ángel, pero Asraf lejos de agradecerlo se queja, y no considera que Garó esté haciendo más que el resto de sus compañeros.

El modelo tiene una actitud prepotente, y se comporta como un niñato con el tema de la comida, algo sobre lo que el resto no dice ni mu, ¿y si fuese Miriam la quejica? La respuesta de Ángel tampoco ha sido siempre acertada, sus amenazas con abandonar ya cansan, parece que el humorista está acostumbrado a que se haga lo que él dice, y a que le doren la píldora, algo que muchos en la casa hacen de maravilla.