La tonadillera exige llevar a la isla tinte para el pelo como requisito para concursar en el reality

Isabel Pantoja pone rumbo a ‘Supervivientes 2019‘. La tonadillera, que ya se encuentra en Honduras, es una de las grandes bazas de Telecinco para asegurarse el éxito de la nueva edición del reality. Un comentado fichaje que vincula a la viuda de Paquirri con la cadena de Mediaset más allá de lo que ocurra en la isla. Al margen de los detalles sobre su caché, la concursante ha puesto una condición a su participación en el programa.

La andaluza sabe que su paso por el reality no pasará desapercibido. La tonadillera no quiere que su estancia en los Cayos Cochinos pase factura a su imagen. Según ha desvelado Kiko Hernández en ‘Sálvame‘, habría puesto una condición sobre la mesa durante la negociación para su participación en el programa . «A parte del caché, la única condición que ha puesto es llevar tinte para el pelo porque no quiere que la gente la vea con canas«

Una petición que no todo el mundo recibió por igual en el plató. «Eso es un privilegio», aseguró Dulce, al tiempo que Lydia Lozano se mostró partidaria de «ver a la Pantoja con la raíz». Quien sí justificó su petición fue Belén Esteban. «Porque se tiña cuatro canas… Yo prefiero que la Pantoja se eche el tinte, pero quiero verla saltanto en helicóptero, haciendo las pruebas… Si el privilegio es el tinte, bendito sea Dios», argumentó.