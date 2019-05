Mientras esperamos el estreno de la quinta temporada de la serie Peaky Blinders vamos a hacer un repaso por una de las mejores bandas sonoras de los últimos tiempos. A lo largo de sus cuatro temporadas hemos podido disfrutar de los mejores grupos y solistas del panorama musical británico.

Peaky Blinders nos lleva hasta el Birmingham (Reino Unido) de los años 20. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y el joven Tommy Shelby regresa a casa para coger las riendas del negocio familiar (apuestas clandestinas) que hasta su vuelta ha estado en manos de su tía, Polly Gray.

No tardarán en aparecer los problemas, los enemigos y un Inspector jefe, llamado Chester Campbell, que es enviado desde Belfast para limpiar la ciudad y acabar con los delitos de la banda.

La ficción de la BBC está basada en los verdaderos Peaky Blinders, una banda criminal que existió a finales del siglo XIX en Birmingham.

La ambientación, la iluminación y el vestuario son algunos de los puntos fuertes de la serie y consiguen transportarnos hasta la Inglaterra industrial de los años 20.

Peaky Blinders tiene muchos atractivos pero, sin duda, la música de esta serie no deja indiferente a nadie. No solo es un acompañamiento… es un elemento decisivo que aporta un enorme valor a la narrativa de la serie.

La mejor música indie para una gran serie de televisión

Si no has visto ni un solo capítulo de esta serie británica te estarás preguntando de qué grupos y cuál es esa música indie de la que hablamos.

Nick Cave & The Bad Seeds, Radiohead, The White Stripes, Arctict Monkeys, The Black Keys… y por supuesto Johny Cash, Leonard Cohen, Iggy Pop o David Bowie ponen el ritmo y marcan el paso en cada episodio.

Conocemos al protagonista de la serie, en el primer capítulo, acompañado de los acordes de “Red Right Hand” de Nick Cave & The Bad Seed y desde ese momento la banda sonora no deja de sorprenderte.

Peaky Blinders es una de esas series que ves con el móvil en la mano para buscar las canciones que suenan y añadirlas a tu lista de Spotify. Laura Marling, Ane Brun… su música tiene tanta repercusión que, si buscas en Youtube esos temas, es fácil que te encuentres con muchos usuarios que comentan que Peaky Blinders los llevó hasta esas canciones.

La lista de Spotify de esta serie cuenta con casi 270.000 seguidores y en ella puedes encontrar todos los temazos que han sonado en Peaky Blinders.

¿Qué sabemos de la quinta temporada?

El mundo está agitado tras el crash financiero de 1929. Hay oportunidades y desgracias en todas partes. Cuando un carismático político se aproxima a Tommy Shelby con una audaz visión de Inglaterra, se da cuenta de que su respuesta no solamente va a afectar al futuro de su familia, sino al de toda la nación.

Es la sinopsis de la quinta temporada, cuyo rodaje acabó en enero de 2019 y su emisión está prevista antes de que finalice el año, pero la fecha aún no está confirmada.

Así que si ya eres fan de la ficción creada por Steven Knight… ánimo, ya queda menos para disfrutar de los nuevos capítulos. Y, si aún no has caído en la tentación… tienes unos meses para ponerte al día.

