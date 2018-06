En temporadas anteriores, el mes de mayo era significado del final de curso. Pocos grandes estrenos asomaban la patita en el mes que acabamos de pasar. Sin embargo, este año las cadenas generalistas han esperado casi hasta el último momento para estrenar los programas que llevaban anunciando desde hace tiempo, y lo curioso es que no se trata de programación veraniega, en menos de un mes nos colaremos en la época estival.

El caso más notable es el de Telecinco con ‘La Verdad’. La cadena de Mediaset España lleva meses promocionando la serie de Lydia Bosch y Jon Kortajarena, y no ha sido hasta mediados de mayo cuando el canal de Vasile ha decidido dar el pistoletazo de salida de la ficción. El recibimiento ha sido bueno, y en su segunda semana se ha mantenido por encima del 15% de share. De seguir así, la estrategia le habría salido bien a Telecinco, aunque dudo que emitan los 16 capítulos que componen ‘La Verdad’ del tirón, estando en medio meses como julio y agosto.

Con ‘La Catedral del Mar‘ ha ocurrido algo similar, es una serie que lleva en el cajón de Antena 3 más de dos años, y aunque no la han anunciado tanto como la anteriormente mencionada, Atresmedia ha demostrado que no confía del todo en el producto. Por eso, tal vez, hayan optado por emitirla en el tramo final de la temporada. La serie protagonizada por Daniel Grao cuenta con 8 episodios, y ha cosechado grandes datos en sus primeras emisiones, contra una improvisada “última hora” de ‘Supervivientes’, el reality estrella del año.

Mediaset se ha tomado en serio el concurso de supervivencia, tanto es así que llega a ocupar cuatro prime-times a la semana. Una burrada, han prescindido las últimas semanas de ‘Volverte a Ver’, y han mareado la perdiz con ‘Factor X’, que no pasa por uno de sus mejores momentos, bajando hasta el 13%, incluso por debajo de otro estreno esperado, ‘El Paisano’ de Pablo Chiapella en La 1.

Poniendo a prueba las aptitudes de los famosos

Los talent-shows con personajes populares no pasan de moda. La 1 ha resucitado ‘Bailando con las Estrellas’, presentado ahora por el “acaparador” Roberto Leal. El programa pasa por los pelos del 10% de share, parece que no ha sido buena idea resucitar el formato, por no hablar del caché que habrán tenido que pagar a algunos de los participantes para conseguir unas cifras mediocres.

La pública ha tenido mejor suerte con ‘Masterchef’, la sexta edición del concurso culinario ha empezado discreta, pero gracias al cambio de día ha cogido fuerzas y ha conseguido liderar en el último lunes de mayo. El talent ya no cuenta con Eva González como presentadora, de baja por embarazo, pero funciona igual que si estuviera, de hecho han pasado por delante de la gran apuesta de Telecinco, ‘La Verdad’.

El segundo espacio protagonizado por famosos es ‘Ven a cenar conmigo Gourmet Edition’. Personajes como Alba Carrillo o Antonia Dell’Atte han sido las piezas clave de esta edición, aunque a Cuatro no le ha venido nada bien, su última emisión no alcanzó el 5% de share. No obstante, la tercera edición ya está grabada y se emitirá muy pronto, con un aliciente importante para la cadena, Kiko Rivera, que ya podemos decir que ha probado suerte prácticamente en todos los reality-shows de Mediaset, a excepción de los que requieren talento.

La suerte de laSexta, Cuatro la desea

El canal rojo no levanta cabeza, y el verde le adelanta por la derecha. De hecho, no hace falta ni que acelere porque laSexta lleva por delante de Cuatro todo el curso. ‘Pesadilla en la Cocina’ está marcando datos por encima del 10% de share, y la Moción de Censura contra Rajoy ha terminado de alzar a la cadena en la recta final del mes. LaSexta se ha vuelto a erigir como estandarte de la información, dedicando la jornada completa del 31 de mayo al pleno protagonizado por Pedro Sánchez.

Casualmente, este mes hemos asistido a una noticia desoladora para la información en Cuatro, ‘Las Mañanas de Cuatro’ se acerca a su final, Mediaset ha decidido prescindir del único espacio que otorga datos excelentes a su segundo canal. De esta forma, Javier Ruiz se despedirá del programa a mediados de junio, dando paso al Mundial de fútbol, o a cualquier otro programa que ratificará la mala decisión de la cadena. Otro batacazo para un canal que si no cambia de rumbo, o de equipo de dirección, terminará en el olvido absoluto.