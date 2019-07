Bambú Producciones no nos tiene acostumbrados a este tipo de proyectos, más relacionados habitualmente con ficciones como ‘Galerías Velvet’ o ‘Las Chicas del Cable’. En esta ocasión, la productora española ha decidido dar un paso más allá, y después de ‘El Caso Asunta’, han emitido a través de Netflix ‘El Caso Alcàsser’, reviviendo paso a paso todo lo que ocurrió alrededor de la polémica atrocidad que se cometió hace 26 años en la localidad valenciana.

Durante cinco episodios despiezan el caso que para algunos todavía no está cerrado, dando voz a algunas hipótesis descabelladas para unos y acertadas para otros. Todo empieza con la recreación de los supuestos hechos, porque ni siquiera las horas antes de la desaparición de las tres menores, Miriam, Desirée y Toñi, están claras. Hicieron autostop para acercarse a la discoteca de la localidad aledaña, pero no llegaron a ella, y sus cuerpos aparecieron en un descampado, cerca de unas casetas abandonadas, dos meses después de que se les perdiera la pista.

La lucha mediática de Fernando García, padre de Miriam, por destapar la verdad es uno de los pesos fuertes del true crime que se marca la plataforma streaming. García pasa de padre coraje a traidor en unos años, es el efecto de exponerse a la opinión pública, unas consecuencias terribles que no todos los familiares de las víctimas soportaron, tal y como nos muestran los testimonios de ‘El Caso Alcàsser’.

El papel de los medios de comunicación

Todo aquel que vivió el caso en aquella época recordará las horas que las televisiones, radios y prensa escrita dedicaron al macabro suceso. El día que aparecieron los cuerpos de las niñas Nieves Herrero montó un plató provisional en Alcàsser para retransmitir desde allí en directo las sensaciones de un pueblo y de unas familias dolidas, incapaces de digerir lo que estaba ocurriendo, tan solo horas después de saber que los cuerpos de las jóvenes habían sido encontrados en muy malas circunstancias.

‘De Tú a Tú’ era el nombre del programa de Herrero en aquella época, con la colaboración de Olga Viza dando parte de la última hora, cuando dos individuos fueron detenidos por el asesinato de las tres chicas. Las preguntas de la presentadora a jóvenes que estaban en el público o el regodeo en el dolor de las familias no pasaron inadvertidas, y marcaron un antes y un después en la televisión. Eso no implica que Nieves Herrero sea la principal culpable de que esto se llevara a cabo de una forma tan vergonzante, detrás había directores y jefes de cadena y programa que se frotaban las manos con las audiencias que generaba el caso. Por no hablar de los millones de espectadores que movidos por el morbo no podían dejar de prestar atención a todo lo relacionado con el suceso.

Pasados los días, las semanas e incluso los años, Fernando García se convirtió en todo un personaje mediático, acompañado por el investigador y periodista José Ignacio Blanco, juntos formaron un tándem imprescindible para el transcurso del caso paralelo, desde un pedestal privilegiado en ‘Esta Noche Cruzamos el Mississippi’ de Pepe Navarro. Otro programa señalado por la ética periodística, con momentos de llevarse las manos a la cabeza cuando se ve desde la distancia, aunque probablemente no hayan cambiado mucho las cosas cuando se analizan otros sucesos similares en espacios actuales.

El cierre del caso

La justicia dictaminó que Miguel Ricart fue el responsable de las muertes, junto a Antonio Anglés, un peligroso fugitivo al que se le perdió la pista al poco de encontrar los cuerpos. Ricart salió de la cárcel en 2013, después de que el Tribunal de Estrasburgo tumbara la Doctrina Parot, liberando a muchos de los presos más sanguinarios y violentos del país.

No obstante, para algunos el caso sigue abierto, incluso Blanco señala que existen unos vídeos en los que aparecen los verdaderos culpables, pero es curioso que no se atreva a desvelarlo, hasta que su mujer y él hayan muerto. Más allá de las palabras del investigador, que puede ser invenciones suyas, hay indicios contradictorios y sospechosos, como el justificante médico que se encuentra en el lugar en el que aparecieron los cadáveres, la limpieza exhausta de los cuerpos tras la primera autopsia o la cantidad de pelos de diferentes personas que se encontraron en la moqueta que cubría a las chicas.

Cada uno que saque sus propias conclusiones. Puede que ‘El Caso Alcàsser’ haya vuelto a pecar de morboso, y en parte todos nos acercamos a este proyecto con esa curiosidad aterradora, como quién mira una película de terror. Los detalles escabrosos no faltan en esta recopilación brillante que ha hecho el equipo de Bambú, te revuelve las tripas, te llena de impotencia y consigue aterrarte mientras ves cómo avanza este caso que ha vuelto a ponerse sobre la mesa, para bien y para mal.